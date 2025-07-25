Вбивцю ерцгерцога затримали на місці злочину, він зробив 2 невдалі спроби самогубства. Якою була подальша доля Принципа – розповість 24 Канал.

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Як склалася доля Гаврила Принципа

Звісно, що не можна вважати, що саме Гаврило Принцип став причиною Першої світової війни, адже напруга в Європі зберігалася роками і зухвале вбивство в Сараєво стало приводом для того, щоб розпочалася війна.

Гаврило Принцип був у групі змовників, котрі вранці 28 червня 1914 року спробували вбити ерцгерцога, кинувши у його карету гранату. Однак унаслідок замаху члени імператорської родини не постраждали, але зазнали поранень охоронці та місцеві мешканці. Франц Фердинанд та Софія навідали їх у лікарні, а Принцип випадково побачив їх, коли ті їхали з госпіталю в центр міста та зробив кілька пострілів.



Ерцгерцог Франц Фердинанд і його дружина Софія за кілька хвилин до вбивства / Архівне фото

Після вбивства Принцип спробував випити ціанід калію, однак його одразу знудило й отрута не подіяла. При спробі застрелитися у нього вилучили зброю. Таким чином Гаврило Принцип опинився під вартою. Оскільки йому було 19 років, за тамтешніми законами він був надто юним для смертного вироку, тому він отримав максимальний термін ув'язнення у вигляді 20 років. Відбував він покарання у в'язниці суворого режиму, умови в якій неабияк погіршила Перша світова війна, котра розпочалася після вбивства в Сараєво.