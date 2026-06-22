Показує не лише час, але й положення сонця та зірок: який годинник є найскладнішим у світі
Механічний годинник, який може показувати не лише час, але й фази місяця, положення зірок та навіть прогнозувати затемлення. Понад 40 років тому він світовою сенсацією, а тому не дивно, що Ulysse Nardin Astrolabium досі вважають одним із найскладніших і найамбітніших годинникових проєктів в історії.
Який годинник вважається найскладнішим у світі та в чому полягає його складність, розповідає @cats_and_watches в Threads.
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Що особливого у годиннику, який вважають найфункціональнішим у світі
Годинник Ulysse Nardin Astrolabium вийшов ще у 1985 році. За словами автора допису, він одразу потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найфункціональніший наручний годинник.
Годинник Ulysse Nardin Astrolabium на руці / Фото користувача @cats_and_watches
Річ у тім, що він мав 21 ускладнення, що і зробило його найскладнішим годинником у світі. Крім дати, дня тижня та місцевого часу, механізм ще й показував знак зодіаку, сонячний час, схід та захід, положення сонця та місяця, фази місяця, прогноз сонячних та місячних затемнень, а ще рух небесних сфер та положення зірок.
Все це є чистою механікою в корпусі 40 міліметрів. Точність теж космічна: деякі обчислення тут мають похибку лише один день за 144 тисячі років. Цифра, яку складно вкласти в голову,
– коментує дописувач в Threads.
Цілком виправданим є те, що його називають механічним дивом та одним із найсміливіших годинникових проєктів 20 століття.
До речі, найдорожчим годинником у світі є Graff Diamonds Hallucination. Його оцінюється у 55 мільйонів доларів.