З цим годинником Леонід Каденюк літав у космос: його ціна понад 4 тисячі доларів

Під час місії першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка, на його руці можна було побачити легендарний годинник марки Omega Speedmaster, який є офіційним хронометром NASA. Свого часу такі годинники побували і на Місяці.

Який годинник носив на руці Леонід Каденюка та яка його ціна – розповідає користувач @cats_and_watches в Threads.

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Леонід Каденюк носив годинник NASA

Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк з 19 листопада по 5 грудня 1997 року літав на шатлі Columbia (місія STS-87). Майже 16 днів він проводив досліди над рослинами, а ще вперше у космосі увімкнув гімн України.

Водночас на одних із знімків цієї місії на руці космонавта можна побачити годинник Omega Speedmaster 3570.50.

Це був стандартний годинник NASA з 1965 року – тоді Speedmaster став єдиним, хто пройшов жорстокі випробування агентства (NASA – 24 Канал),

– пише cats_and_watches.



Легендарний годинник Omega Speedmaster / Фото cats_and_watches

На скриншоті, де вказана ціна годинника, цифри — 4 650 євро. А на спеціалізованих платформах, як-от Chrono24, вартість коливається від трішки більше ніж 4 тисячі доларів до понад 5 тисячі доларів – це орієнтовно від 187 тисячі гривень до понад 227 тисячі гривень та вище.

До речі, перший годинник, який побував на Місяці, став Omega Speedmaster Professional. Він відомий ще як Moonwatch.

21 липня 1969 року перший астронавт Базз Олдрін ступив на поверхню Місяця в рамках місії "Аполлон-11". На його зап'ясті був саме такий годинник.

На цій моделі проводили різні експерименти, перш ніж допустити її до польотів NASA. Його піддали вібраціям, магнітним полям та температурі від -18 до +93 °C.