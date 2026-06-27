Какие часы носил на руке Леонид Каденюка и сколько они стоили – рассказывает пользователь @cats_and_watches в Threads.

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Леонид Каденюк носил часы NASA

Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк с 19 ноября по 5 декабря 1997 года летал на шаттле "Колумбия" (миссия STS-87). Почти 16 дней он проводил эксперименты над растениями, а также впервые в космосе включил гимн Украины.

При этом на одном из снимков этой миссии на руке космонавта можно увидеть часы Omega Speedmaster 3570.50.

Это были стандартные часы NASA с 1965 года – тогда Speedmaster стал единственной моделью, прошедшей суровые испытания агентства (NASA – 24 Канал),

– пишет cats_and_watches.



Легендарные часы Omega Speedmaster / Фото cats_and_watches

На скриншоте, где указана цена часов, цифры – 4 650 евро. А на специализированных платформах, таких как Chrono24, стоимость колеблется от чуть более 4 тысяч долларов до свыше 5 тысяч долларов – это ориентировочно от 187 тысяч гривен до свыше 227 тысяч гривен и выше.

Кстати, первыми часами, побывавшими на Луне, стали Omega Speedmaster Professional. Они также известны как Moonwatch.

21 июля 1969 года первый астронавт Базз Олдрин ступил на поверхность Луны в рамках миссии "Аполлон-11". На его запястье были именно такие часы.

На этой модели проводили различные эксперименты, прежде чем допустить её к полётам NASA. Её подвергали вибрациям, магнитным полям и температуре от -18 до +93 °C.