Ця головоломка під силу лише одиницям: спробуйте розв'язати її за 8 секунд

Головоломки із сірниками допомагають перевірити логічне мислення, уважність і здатність знаходити нестандартні рішення. На перший погляд прості завдання нерідко виявляються справжнім випробуванням для мозку.

Цього разу потрібно впоратися із завданням, у якому ключову роль відіграють уважність до деталей. На розв'язання головоломки відведено лише 8 секунд, пише The Times of India.

Як утворити квадрат із чотирьох сірників

На зображенні можна побачити чотири сірники, які розташовані у формі знака "плюс".

Головоломка із сірниками / Фото The Epoch Times

Завдання полягає в тому, щоб утворити квадрат, перемістивши лише один сірник. Для цього потрібно уважно розглянути початкову фігуру та визначити, як змінити її форму за допомогою одного руху.

Спробуйте знайти рішення самостійно, перш ніж переходити до розв'язання. Такі завдання допомагають тренувати логічне мислення, розвивати спостережливість і шукати нестандартні підходи до розв’язання проблем.

Як розв'язати головоломку із сірниками

На перший погляд, утворити квадрат із чотирьох сірників, розташованих у формі знака "плюс", здається неможливим.

Однак секрет головоломки полягає в тому, щоб звернути увагу на центр фігури, де перетинаються всі чотири сірники.

Розв'язання головоломки / Фото The Epoch Times

Щоб розв'язати цю головоломку, достатньо підняти один сірник угору, як показано на фото. У результаті в центрі фігури утвориться квадрат.