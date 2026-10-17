Цього разу потрібно впоратися із завданням, у якому ключову роль відіграють уважність до деталей. На розв'язання головоломки відведено лише 8 секунд, пише The Times of India.

Як утворити квадрат із чотирьох сірників

На зображенні можна побачити чотири сірники, які розташовані у формі знака "плюс".

Головоломка із сірниками / Фото The Epoch Times

Завдання полягає в тому, щоб утворити квадрат, перемістивши лише один сірник. Для цього потрібно уважно розглянути початкову фігуру та визначити, як змінити її форму за допомогою одного руху.

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Спробуйте знайти рішення самостійно, перш ніж переходити до розв'язання. Такі завдання допомагають тренувати логічне мислення, розвивати спостережливість і шукати нестандартні підходи до розв’язання проблем.

Як розв'язати головоломку із сірниками

На перший погляд, утворити квадрат із чотирьох сірників, розташованих у формі знака "плюс", здається неможливим.

Однак секрет головоломки полягає в тому, щоб звернути увагу на центр фігури, де перетинаються всі чотири сірники.

Розв'язання головоломки / Фото The Epoch Times

Щоб розв'язати цю головоломку, достатньо підняти один сірник угору, як показано на фото. У результаті в центрі фігури утвориться квадрат.