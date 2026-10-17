На этот раз предстоит справиться с задачей, в которой ключевую роль играет внимательность к деталям. На решение головоломки отведено всего 8 секунд, пишет The Times of India.

Как составить квадрат из четырех спичек

На изображении можно увидеть четыре спички, расположенные в форме знака "плюс".

Головоломка со спичками / Фото The Epoch Times

Задача состоит в том, чтобы составить квадрат, переместив всего одну спичку. Для этого нужно внимательно рассмотреть исходную фигуру и определить, как изменить ее форму с помощью одного движения.

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Попробуйте найти решение самостоятельно, прежде чем переходить к разгадке. Такие задачи помогают тренировать логическое мышление, развивать наблюдательность и искать нестандартные подходы к решению проблем.

Как решить головоломку со спичками

На первый взгляд, составить квадрат из четырех спичек, расположенных в форме знака "плюс", кажется невозможным.

Однако секрет головоломки заключается в том, чтобы обратить внимание на центр фигуры, где пересекаются все четыре спички.

Решение головоломки / Фото The Epoch Times

Чтобы решить эту головоломку, достаточно поднять одну спичку вверх, как показано на фото. В результате в центре фигуры образуется квадрат.