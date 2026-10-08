Лише люди з високим IQ впораються за 10 секунд: виправте рівняння, перемістивши один сірник

Пропонуємо перевірити свій інтелект за допомогою математичної головоломки, яка на перший погляд здається дуже простою. Подібні завдання чудово перевіряють уважність, логіку та здатність нестандартно мислити.

Відповідь може здаватися очевидною, однак знайти її за лічені секунди буде непросто. 24 Канал пропонує перевірити, чи зможете ви впоратися із завданням за відведений час.

У чому полягає завдання

На зображенні за допомогою сірників складене рівняння 0 – 7 = 1. Очевидно, що воно неправильне, однак виправити його можна лише одним рухом.

Головоломка із сірниками / Фото 24 Каналу

Ваше завдання – перемістити тільки один сірник, щоб отримати правильне рівняння. На пошук відповіді дається всього 10 секунд, тож спробуйте спочатку розв'язати головоломку самостійно.

Як отримати правильну відповідь

Для цього потрібно взяти горизонтальний сірник із цифри 7 та повернути його вертикально. Після цього розмістіть його над знаком "мінус".

Таким чином, цифра 7 перетвориться на 1, а знак мінус – на плюс. У результаті вийде правильне рівняння: 0 + 1 = 1.

Розв'язання головоломки / Фото 24 Каналу

Якщо ви знайшли це рішення менш ніж за 10 секунд, то можете себе похвалити – цього разу уважність і логіка вас не підвели.