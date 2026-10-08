Відповідь може здаватися очевидною, однак знайти її за лічені секунди буде непросто. 24 Канал пропонує перевірити, чи зможете ви впоратися із завданням за відведений час.

У чому полягає завдання

На зображенні за допомогою сірників складене рівняння 0 – 7 = 1. Очевидно, що воно неправильне, однак виправити його можна лише одним рухом.

Головоломка із сірниками / Фото 24 Каналу

Ваше завдання – перемістити тільки один сірник, щоб отримати правильне рівняння. На пошук відповіді дається всього 10 секунд, тож спробуйте спочатку розв'язати головоломку самостійно.

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Як отримати правильну відповідь

Для цього потрібно взяти горизонтальний сірник із цифри 7 та повернути його вертикально. Після цього розмістіть його над знаком "мінус".

Таким чином, цифра 7 перетвориться на 1, а знак мінус – на плюс. У результаті вийде правильне рівняння: 0 + 1 = 1.

Розв'язання головоломки / Фото 24 Каналу

Якщо ви знайшли це рішення менш ніж за 10 секунд, то можете себе похвалити – цього разу уважність і логіка вас не підвели.