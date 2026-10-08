На первый взгляд ответ может показаться очевидным, однако найти его за считанные секунды будет непросто. 24 Канал предлагает вам проверить, сможете ли вы справиться с заданием за отведенное время.

В чем заключается задача

На изображении с помощью спичек составлено уравнение 0 – 7 = 1. Очевидно, что оно неверно, однако исправить его можно лишь одним движением.

Головоломка со спичками / Фото, 24 Канал

Ваша задача – переместить только одну спичку, чтобы получить правильное уравнение. На поиск ответа дается всего 10 секунд, поэтому попробуйте сначала решить головоломку самостоятельно.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как получить правильный ответ

Для этого нужно взять горизонтальную спичку из цифры 7 и повернуть ее вертикально. После этого поместите ее над знаком "минус".

Таким образом, цифра 7 превратится в 1, а знак минус – в плюс. В результате получится правильное уравнение: 0 + 1 = 1.

Решение головоломки / Фото, 24 Канал

Если вы нашли это решение менее чем за 10 секунд, то можете себя похвалить – на этот раз внимательность и логика вас не подвели.