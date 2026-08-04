У Threads справжнє божевілля: чому пост Гороховського збирає десятки тисяч коментарів

У Threads знову гаряче. Цього разу все почалося з одного допису співзасновника Олег Гороховський, який вирішив відсвяткувати позначку у 400 тисяч підписників традиційним розіграшем.

Здавалося б, нічого нового, але за лічені години під постом з'явилися десятки тисяч коментарів, а користувачі почали масово "полювати" за лайками.

У коментарях розгорнулася окрема боротьба

Гороховський повідомив, що розіграє чотири iPhone 17e серед своїх підписників. Для участі потрібно лише залишити коментар під дописом, однак є нюанс: у фінальний відбір потраплять лише ті коментарі, які наберуть не менше 150 лайків.

Саме вимога набрати щонайменше 150 вподобайок миттєво змінила атмосферу під дописом. Замість звичайних коментарів користувачі почали вигадувати жарти, писати кумедні історії, публікувати меми та буквально просити інших поставити їм лайк.

За короткий час під постом з'явилися десятки тисяч коментарів. Деякі з них набрали сотні, а окремі – навіть тисячі вподобайок.

Коментарі під постом Гороховського / скриншоти

"Дарую вам" уже давно стало мемом

Для активних користувачів Threads подібні розіграші вже стали своєрідною традицією. Гороховський регулярно проводить конкурси, у яких дарує гроші, техніку чи інші подарунки своїм підписникам.

А його коменти під постами інших користувачів зі словами "Дарую вам..." давно перетворилися на окремий мем.

"Дарую вам.." від Гороховського / скриншоти