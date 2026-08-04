Казалось бы, ничего нового, но за считанные часы под постом появились десятки тысяч комментариев, а пользователи начали массово "охотиться" за лайками.

В комментариях развернулась отдельная борьба

Гороховский сообщил, что разыграет четыре iPhone 17e среди своих подписчиков. Для участия нужно лишь оставить комментарий под постом, однако есть нюанс: в финальный отбор попадут только те комментарии, которые наберут не менее 150 лайков.

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Именно требование набрать не менее 150 лайков мгновенно изменило атмосферу под постом. Вместо обычных комментариев пользователи начали придумывать шутки, писать забавные истории, публиковать мемы и буквально просить других поставить им лайк.

За короткое время под постом появились десятки тысяч комментариев. Некоторые из них набрали сотни, а отдельные – даже тысячи лайков.

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Комментарии под постом Гороховского / скриншоты

"Дарую вам" уже давно стало мемом

Для активных пользователей Threads подобные розыгрыши уже стали своеобразной традицией. Гороховский регулярно проводит конкурсы, в которых дарит деньги, технику или другие подарки своим подписчикам.

А его комментарии под постами других пользователей со словами "Дарую вам..." давно превратились в отдельный мем.

"Дарую вам..." от Гороховского / скриншоты