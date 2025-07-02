Мережу захопив милий тренд із "Гри в кальмара-3": як пари перевіряють свої стосунки

Нещодавно вийшов новий сезон "Гра в кальмара". У мережі поширюють новий тренд, де пари повторюють дії акторів та перевіряють гру, у яку грали персонажі.

Вони перевіряють, чи зміг би хлопець врятувати дівчину під час стрибків, якби у неї була пошкоджена нога. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в ТікТок.

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У чому сенс тренду

Ці відео набирають дуже багато переглядів та вподобань від користувачів. Гравці мали перестрибувати через перешкоду, яка рухалась.

Натомість у парі хлопець бере дівчину на плечі та намагається стрибати разом із героями, щоб перевірити, чи змогли б вони разом пройти це випробування.

Мережу захоплює новий тренд: дивіться відео

Іноді хлопець спершу пробує нібито пройти це випробування сам, а наступним рівнем – з дівчиною на плечах. Над героями серіалу нависала смертельна небезпека, але пари, на щастя, перебувають у інших умовах та пробують повторити тренд у себе у квартирах.

Пари намагаються повторити сцену: дивіться відео

Дуже різні люди повторюють цей тренд з цікавості, чи змогли б вони пережити те, що й герої популярного серіалу.

Чи вийде повторити тренд: дивіться відео

Ці відео дійсно набирають колосальну кількість переглядів. Це свідчить про те, що аудиторія оцінила новий сезон "Гри в кальмара".

До слова, третій сезон серіалу "Гра в кальмара" черпає натхнення з образів Дональда Трампа та Ілона Маска, які вплинули на створення нових антагоністів. У новому сезоні VIP-персонажі, які раніше були пасивними, тепер беруть активну участь в іграх, натхненні поведінкою Маска та Трампа.