Хван Дон Хьок сказав, що деякі антагоністи історії були створені за образом Дональда Трампа та Ілона Маска. Про це пише 24 Канал із посиланням на Time.

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У чому схожість героїв

За словами шоураннера, персонажі повторюють поведінку Маска та Трампа у публічному просторі. Мовиться про заможних VIP-персонажів, які у перших двох сезонах були пасивними глядачами ігор.

Натомість їхня роль змінилась у третьому сезоні. Вони зі зброєю в руках та відповідних комбінезонах стали проти учасників ігор. За словами Хван Дон Хьока, на відповідний сюжетний поворот також надихнув американський мільярдер Ілон Маск.

Він наголосив, що він не тільки має технологічну імперію, а й поводиться як шоумен. Творець історії також пояснив, що хотів показати тим, що VIP-персонажі почали вбивати гравців власними руками. За задумом, це демонструє тенденцію, коли багатії не тільки зосереджують у своїх руках колосальну владу, а й відкрито користуються нею.



VIP-персонаж із "Гри в кальмара" / Скриншот із серіалу

Колись вони ховалися за кулісами, тепер же – навпаки. Вони знімають маски, публічно заявляючи: ми керуємо всім,

– сказав Дон Хьок.

Ілон Маск та Дональд Трамп під час виборів у США стали дуже значимими фігурами. Зокрема, Маск всіляко підтримував Трампа під час його передвиборчої компанії та неодноразово робив скандальні заяви. Зокрема, про перебіг повномасштабної війни в Україні.

Натомість теперішній президент США Дональд Трамп також відомий своєю неоднозначною політикою щодо Росії та контроверсійними висловлюваннями. Нещодавно між політиком та мільярдером спалахнула публічна суперечка.

До слова, фанати "Гри в кальмара" побудували кілька теорій щодо 3 сезону, зокрема можливе повернення Кан Себьок та нові ігри з лялькою Чул Су. Інші припущення стосуються капітана Пака як колишнього переможця ігор, потенційного виживання гравця 246, та можливого переходу Гі Хуна на позицію ведучого.