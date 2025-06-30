Хван Дон Хёк сказал, что некоторые антагонисты истории были созданы по образу Дональда Трампа и Илона Маска. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Time.

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В чем сходство героев

По словам шоураннера, персонажи повторяют поведение Маска и Трампа в публичном пространстве. Речь идет о состоятельных VIP-персонажах, которые в первых двух сезонах были пассивными зрителями игр.

Зато их роль изменилась в третьем сезоне. Они с оружием в руках и соответствующих комбинезонах стали против участников игр. По словам Хван Дон Хьока, на соответствующий сюжетный поворот также вдохновил американский миллиардер Илон Маск.

Он отметил, что он не только имеет технологическую империю, но и ведет себя как шоумен. Создатель истории также объяснил, что хотел показать тем, что VIP-персонажи начали убивать игроков собственными руками. По замыслу, это демонстрирует тенденцию, когда богачи не только сосредотачивают в своих руках колоссальную власть, но и открыто пользуются ею.



VIP-персонаж из "Игры в кальмара" / Скриншот из сериала

Когда-то они прятались за кулисами, теперь же – наоборот. Они снимают маски, публично заявляя: мы управляем всем,

– сказал Дон Хёк.

Илон Маск и Дональд Трамп во время выборов в США стали очень значимыми фигурами. В частности, Маск всячески поддерживал Трампа во время его предвыборной компании и неоднократно делал скандальные заявления. В частности, о ходе полномасштабной войны в Украине.

Зато нынешний президент США Дональд Трамп также известен своей неоднозначной политикой в отношении России и контроверсионными высказываниями. Недавно между политиком и миллиардером вспыхнул публичный спор.

К слову, фанаты "Игры в кальмара" построили несколько теорий относительно 3 сезона, в частности возможное возвращение Кан Себёк и новые игры с куклой Чул Су. Другие предположения касаются капитана Пака как бывшего победителя игр, потенциального выживания игрока 246, и возможного перехода Ги Хуна на позицию ведущего.