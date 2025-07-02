Персонажа створив Роман Чихарівський – письменник та блогер. Як з'явився культовий персонаж та чим займається зараз творець Пана Романа – розповідає 24 Канал.
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Хто такий Пан Роман
Роман Чихарівський ще у 2021 році почав знімати жартівливі відео про такого собі Пана Романа, проте у першочерговому варіанті він був священником. Після початку повномасштабного вторгнення Роман кілька місяців не створював відео, але все ж повернувся до творчості. "Новий" Пан Роман уже був звичайним набожним галичанином, противником розпусти та намагався розібратися в IT-сфері. Ефект старіння Роман створював за допомогою масок в Snapchat.
Блог Пана Романа швидко набрав популярності й уже восени 2022 року він випустив хіт "Сила покаяння", який навіть наспівував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Пан Роман – "Сила покаяння": дивіться відео
Проте творчість Романа Чихарівського оцінили не всі. Одним з його найбільших опонентів є львівський священник УГКЦ Юстин Бойко, який називає Пана Романа антирелігійним та проявом зла.
Згодом у розмові з BirdInFlight Чихарівський сказав, що образ Пана Романа його втомив і він вигорів, проте продовжував створювати новий контент. Однак за останні 3 місяці на сторінці Романа у TikTok з'явилося тільки одне відео – у травні.
Проте Роман Чихарівський разом з Олексою Мельником працюють над "Галицько-Галицьким подкастом".
Галицько-галицький подкаст: дивіться відео
Вочевидь, Роман Чихарівський зараз намагається зосередитися на інших напрямків діяльності, проте не виключено, що ми ще побачимо контент від Пана Романа.