Нашуміла новинка GTA VI отримала доволі незвичну українську адаптацію. Її події перенесли до Антарктиди, де замість звичних ігрових локацій – засніжені краєвиди, полярна станція, снігоходи та пінгвіни.

Те, який вигляд могла б мати GTA VI, якби події популярної відеогри розгорталися в Антарктиді, показав біолог української антарктичної станції "Академік Вернадський" Олег Горяїнов. Кумедним відео, у якому він відтворив атмосферу відомої серії Rockstar Games, дослідник поділився у Threads.

Який вигляд могла б мати GTA VI в Антарктиді

У відео полярник відтворив характерний ігровий інтерфейс GTA. Зокрема, індикатори здоров'я, грошей та мінікарту. Водночас замість звичних вулиць вигаданого міста – засніжені краєвиди Антарктики, а у ролі головного героя – український дослідник. Свою роботу автор жартома підписав: "GTA VI Antarctica EDITION".

На відео Олег Горяїнов виходить із приміщення станції, прямує засніженою територією, зустрічає пінгвінів та катається на снігоході. Усе це супроводжується знайомими елементами оформлення GTA.

Український полярник показав незвичну версію GTA VI: дивіться відео

Також на відео можна помітити, що зірочки розшуку з'являються після того, як полярник намагається торкнутися пінгвінів, адже робити це в Антарктиді заборонено.

Втім, завершити місію полярнику не вдалося. Наприкінці відео з'являється знайомий шанувальникам GTA напис "Wasted", який сигналізує про провал завдання.

У коментарях користувачі захоплюються ідеєю та монтажем відео, називаючи його "бомбою" та "геніальним". Одна з користувачок жартома поцікавилася, чи справді снігохід можна викликати за допомогою чит-коду PANZER. На це Горяїнов відповів, що в Антарктиді діє дещо інший чит-код.