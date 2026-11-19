Как могла бы выглядеть GTA VI, если бы события популярной видеоигры разворачивались в Антарктиде, показал биолог украинской антарктической станции "Академик Вернадский" Олег Горяинов. Забавным видео, в котором он воссоздал атмосферу известной серии Rockstar Games, исследователь поделился в Threads.

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Как могла бы выглядеть GTA VI в Антарктиде

В видео полярник воссоздал характерный игровой интерфейс GTA. В частности, индикаторы здоровья, денег и мини-карту. При этом вместо привычных улиц вымышленного города – заснеженные пейзажи Антарктики, а в роли главного героя – украинский исследователь. Свою работу автор в шутку подписал: "GTA VI Antarctica EDITION".

На видео Олег Горяинов выходит из здания станции, направляется по заснеженной территории, встречает пингвинов и катается на снегоходе. Все это сопровождается знакомыми элементами оформления GTA.

Украинский полярник показал необычную версию GTA VI: смотрите видео

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Также на видео можно заметить, что звездочки розыска появляются после того, как полярник пытается прикоснуться к пингвинам, ведь делать это в Антарктиде запрещено.

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Впрочем, завершить миссию полярнику не удалось. В конце видео появляется знакомая поклонникам GTA надпись "Wasted", которая сигнализирует о провале задания.

В комментариях пользователи восхищаются идеей и монтажом видео, называя его "бомбой" и "гениальным". Одна из пользовательниц в шутку поинтересовалась, действительно ли снегоход можно вызвать с помощью чит-кода PANZER. На это Горяинов ответил, что в Антарктиде действует несколько другой чит-код.