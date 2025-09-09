Гурт MOLODI став для багатьох українців відкриттям на Національному відборі на Євробачення 2025. Хлопці з Маріуполя підкорили серця глядачів і стали срібними призерами відбору.

24 Канал поцікавився в учасників гурту MOLODI, кого з українських виконавців вони слухають. Які музичні вподобання Кирила Рогова, учасника гурту, розповідаємо далі.

Кого слухає Кирило Роговий?

Насамперед Кирило відзначив Монатіка та зазначив, що йому дуже імпонує творчість артиста.

Мені від початку імпонує Монатік – усе, що він робить, його музика, його вміння доносити сенси зі сцени. Це для мене вау!

– ділиться Кирило.

Також Кирило відзначив гурт Phil It – проєкт Пилипа Коляденка. Музику колективу учасник гурту MOLODI називає крутою та стильною.

А ще у плейлисті Кирила Рогового є Андрій Бармалій. Артист відзначає нестандартний підхід до музики у свого колеги по цеху.

Що треба знати про гурт MOLODI?