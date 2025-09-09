"Це для мене вау": Кирило з гурту MOLODI назвав своїх улюблених українських виконавців
- Кирило Роговий, учасник гурту MOLODI, відзначив Монатіка, відзначивши його здатність доносити сенси зі сцени.
- Серед улюблених виконавців Кирила також гурт Phil It та Андрій Бармалій, які виділяються крутим стилем та нестандартним підходом до музики.
Гурт MOLODI став для багатьох українців відкриттям на Національному відборі на Євробачення 2025. Хлопці з Маріуполя підкорили серця глядачів і стали срібними призерами відбору.
24 Канал поцікавився в учасників гурту MOLODI, кого з українських виконавців вони слухають. Які музичні вподобання Кирила Рогова, учасника гурту, розповідаємо далі.
Кого слухає Кирило Роговий?
Насамперед Кирило відзначив Монатіка та зазначив, що йому дуже імпонує творчість артиста.
Мені від початку імпонує Монатік – усе, що він робить, його музика, його вміння доносити сенси зі сцени. Це для мене вау!
– ділиться Кирило.
Монатік – "Кружить": дивіться відео
Також Кирило відзначив гурт Phil It – проєкт Пилипа Коляденка. Музику колективу учасник гурту MOLODI називає крутою та стильною.
Phil It – "Її немає": дивіться відео
А ще у плейлисті Кирила Рогового є Андрій Бармалій. Артист відзначає нестандартний підхід до музики у свого колеги по цеху.
Андрій Бармалій – "Я нормально": дивіться відео
Що треба знати про гурт MOLODI?
Гурт MOLODI 9 років тому створили Кирило Рогов та Іван Степаніщев – хлопці родом з Маріуполя, який нині окупований росіянами.
Хлопці стали учасниками Нацвідбору на Євробачення 2025 з піснею "my sea" – історією про рідний дім, про узбережжя Азовського моря в Маріуполі.
Повномасштабне вторгнення гурт зустрів у Києві, але їхні рідні були у Маріуполі. Батько Кирила зник безвісти під час блокади міста і його доля невідома.