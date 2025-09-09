Группа MOLODI стала для многих украинцев открытием на Национальном отборе на Евровидение 2025. Ребята из Мариуполя покорили сердца зрителей и стали серебряными призерами отбора.

24 Канал поинтересовался у участников группы MOLODI, кого из украинских исполнителей они слушают. Какие музыкальные предпочтения Кирилла Рогова, участника группы, рассказываем далее.

Кого слушает Кирилл Роговой?

Прежде всего Кирилл отметил Монатика и отметил, что ему очень импонирует творчество артиста.

Мне изначально импонирует Монатик – все, что он делает, его музыка, его умение доносить смыслы со сцены. Это для меня вау!

– делится Кирилл.

Также Кирилл отметил группу Phil It – проект Филиппа Коляденко. Музыку коллектива участник группы MOLODI называет крутой и стильной.

А еще в плейлисте Кирилла Рогового есть Андрей Бармалий. Артист отмечает нестандартный подход к музыке у своего коллеги по цеху.

