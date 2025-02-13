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13 лютого, 18:09
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Про них говорив фронтмен Ziferblat: що відомо про музичні гурти 5Vymir та Tik Tu

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • Фронтмен гурту Ziferblat, переможець нацвідбору на Євробачення, згадав гурти 5Vymir і Tik Tu у своїй промові.
  • Гурт 5Vymir відомий за піснею "Мало слів" та альбомами "Містолінія" і "Нові імена", а Tik Tu з Тернополя випустив дебютний альбом "мозаїка" у жанрі синті-поп.

Українська музика набирає популярності у багатьох країнах світу. На тлі цього почали згадувати також про виконавців, які не стали дуже відомими, проте зробили свій внесок у розвиток індустрії.

Фронтмен гурту Ziferblat, який переміг у нацвідбору України на Євробачення, під час своєї промови згадав кілька інших гуртів. Він говорив про 5Vymir та Tik Tu, передає 24 Канал

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Що сказав Ziferblat

За словами фронтменту гурту, деякі гурти, які він сам любив, не отримали того визнання, яке мали б отримати. 

Деякі гурти, які я любив, не отримали того визнання, яке мали,
– сказав він. 

Кого Ziferblat згадав у своїй промові: дивіться відео

Зокрема, він назвав гурти 5Vymir та Tik Tu. Він приділив їм увагу під час своєї промови після перемоги у нацвідборі. 

Що відомо про ці гурти

За останнє десятиліття в Україні стало дуже багато крутих гуртів, які через недостатню медійну підтримку, не змогли втриматись на плаву. 

Наприклад, гурт 5Vymir відомий за піснею "Мало слів", однак також у них був доволі насичений шлях. Це київський інді-рок гурт, який випустив дебютний альбом "Містолінія". Концепцією альбому була лінія метро, де кожен трек – його станція. 

"Мло слів" від гурту 5Vymir: дивіться відео

@ua.music.win 5 Vymir - Мало слів #слухайукраїнське #українськамузика #5vymir #5вимір #малослів #вітервіднеси #повернитідні ♬ оригінальний звук - УКРАЇНСЬКА МУЗИКА️

Згодом вийшло продовження – альбом "Нові імена". У ньому була відображена тогочасна ситуація в індустрії музики. Також гурт своїм альбомом закликав співпрацювати одне з одним.

Тернопільський гурт Tik Tu, що з литовської означає "Тільки ти", за основу взяв синті-поп.


Гурт Tik Tu / Фото з особистого архіву

Вони випустили дебютний альбом – мозаїку. Вони були сміливими новаторами та змішували стилі, жанри та навіть мови.  