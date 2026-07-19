Ви будете в шоці: визначено 11 світових харчових трендів 2026 року
Поки одні продукти зникають через дефіцит, інші несподівано повертаються через сотні років. У 2026 році ресторани, супермаркети та соцмережі диктують абсолютно нові правила.
National Geographic розповів про 11 головних харчових трендів 2026 року, які на рівні із суперфудами вже завойовують популярність у різних країнах світу.
Гарум – соус, якому майже 2 тисячі років
Одним із найнесподіваніших трендів став гарум – давньоримський соус, який готують із ферментованої риби. Колись його використовували практично в кожній страві, а тепер він повертається до меню найкращих ресторанів світу.
Сучасні кухарі експериментують ще сміливіше: гарум роблять не лише з риби, а й із грибів, сиру чи навіть комах. Його додають замість соєвого соусу, солі або рибного соусу, щоб отримати насичений смак умамі.
Яловичий жир знову став модним
Ще донедавна кухарі масово переходили на рослинні олії, а тепер усе більше ресторанів повертаються до яловичого жиру. Його використовують для картоплі фрі, м'яса, соусів та навіть вершкового масла.
Кухарі пояснюють це просто: жир додає значно глибший смак, а також дозволяє майже повністю використовувати тушу тварини без зайвих відходів.
Курка-гриль переживає друге народження
Здавалося б, звичайна курка-гриль уже нікого не здивує. Проте саме вона стала одним із головних гастрономічних трендів року.
У Лондоні, Нью-Йорку та Парижі відкриваються ресторани, де вся концепція побудована навколо запеченої курки, а кухарі експериментують із різними маринадами, соусами та спеціями.
Ходзітя витісняє матчу
Через світовий дефіцит матча дедалі більше людей відкривають для себе інший японський чай – ходзітя. На відміну від матча, його обсмажують, тому він має карамельно-горіховий аромат, менше кофеїну та м'якший смак.
Саме тому кафе по всьому світу дедалі частіше пропонують ходжіча-лате замість традиційного матча-лате.
Гаїтянська кухня виходить у світ
Одним із найнеочікуваніших відкриттів 2026 року стала кухня Гаїті. У TikTok дедалі більше блогерів дегустують традиційні страви цієї країни, а аналітики прогнозують стрімке зростання популярності гострої овочевої приправи pikliz, рису з чорними грибами та маринованої свинини griot.
Більше клітковини
Ще один глобальний тренд – продукти, багаті на клітковину. У центрі уваги опинилися бобові, цільнозернові продукти, горіхи, насіння та овочі.
Виробники почали активно додавати клітковину навіть у макарони, батончики, хліб і снеки.
"Солодко-пекучі" смаки
Поєднання солодкого та гострого, яке в соцмережах називають swicy, продовжує підкорювати світ. Гострий мед додають до піци, бургерів, курятини та сирів.
Також популярності набирають чипси з ананасом і хабанеро, снеки з кленовим сиропом і перцем чилі та навіть пластівці зі смаком гострого меду.
Старі страви повертаються
Після кількох років захоплення екзотикою люди дедалі частіше повертаються до знайомих смаків. У ресторанах знову з'являються креветкові коктейлі, пастуший пиріг, курка по-київськи, м'ясні рагу та інші класичні страви, які багато хто пам'ятає з дитинства.
Мариновані огірки – новий смак року
Любителі солінь можуть святкувати: смак маринованого огірка став одним із найпопулярніших у світі. Його додають не лише до чипсів, а й до коктейлів, морозива, газованих напоїв, льодяників та навіть десертів.
Корейський стрітфуд набирає обертів
Після популярності кімчі світ відкрив для себе ще одну корейську страву – токпоккі. Це рисові палички в гостро-солодкому соусі, які вже стали хітом TikTok.
Популярність страві також додали учасники гурту BTS, які неодноразово розповідали про свою любов до неї.
Токпоккі, які підірвали соцмережі: дивитись відео
Крем-сир із незвичайними смаками
Останній тренд прийшов із нью-йоркських бейгл-кафе. Звичайний вершковий сир тепер змішують із кропом, хроном, смаженим часником, васабі, корицею, коричневим цукром чи навіть перцем халапеньйо.
Такі поєднання дедалі частіше з'являються не лише у кав'ярнях, а й на полицях супермаркетів.