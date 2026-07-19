National Geographic розповів про 11 головних харчових трендів 2026 року, які на рівні із суперфудами вже завойовують популярність у різних країнах світу.

Гарум – соус, якому майже 2 тисячі років

Одним із найнесподіваніших трендів став гарум – давньоримський соус, який готують із ферментованої риби. Колись його використовували практично в кожній страві, а тепер він повертається до меню найкращих ресторанів світу.

Сучасні кухарі експериментують ще сміливіше: гарум роблять не лише з риби, а й із грибів, сиру чи навіть комах. Його додають замість соєвого соусу, солі або рибного соусу, щоб отримати насичений смак умамі.

Соус гарум / Instagram: @ericacrisgo

Яловичий жир знову став модним

Ще донедавна кухарі масово переходили на рослинні олії, а тепер усе більше ресторанів повертаються до яловичого жиру. Його використовують для картоплі фрі, м'яса, соусів та навіть вершкового масла.

Кухарі пояснюють це просто: жир додає значно глибший смак, а також дозволяє майже повністю використовувати тушу тварини без зайвих відходів.

Курка-гриль переживає друге народження

Здавалося б, звичайна курка-гриль уже нікого не здивує. Проте саме вона стала одним із головних гастрономічних трендів року.

У Лондоні, Нью-Йорку та Парижі відкриваються ресторани, де вся концепція побудована навколо запеченої курки, а кухарі експериментують із різними маринадами, соусами та спеціями.

Ходзітя витісняє матчу

Через світовий дефіцит матча дедалі більше людей відкривають для себе інший японський чай – ходзітя. На відміну від матча, його обсмажують, тому він має карамельно-горіховий аромат, менше кофеїну та м'якший смак.

Саме тому кафе по всьому світу дедалі частіше пропонують ходжіча-лате замість традиційного матча-лате.

Смажений чай ходзітя / TEAHOUSE

Гаїтянська кухня виходить у світ

Одним із найнеочікуваніших відкриттів 2026 року стала кухня Гаїті. У TikTok дедалі більше блогерів дегустують традиційні страви цієї країни, а аналітики прогнозують стрімке зростання популярності гострої овочевої приправи pikliz, рису з чорними грибами та маринованої свинини griot.

Більше клітковини

Ще один глобальний тренд – продукти, багаті на клітковину. У центрі уваги опинилися бобові, цільнозернові продукти, горіхи, насіння та овочі.

Виробники почали активно додавати клітковину навіть у макарони, батончики, хліб і снеки.

"Солодко-пекучі" смаки

Поєднання солодкого та гострого, яке в соцмережах називають swicy, продовжує підкорювати світ. Гострий мед додають до піци, бургерів, курятини та сирів.

Також популярності набирають чипси з ананасом і хабанеро, снеки з кленовим сиропом і перцем чилі та навіть пластівці зі смаком гострого меду.

Старі страви повертаються

Після кількох років захоплення екзотикою люди дедалі частіше повертаються до знайомих смаків. У ресторанах знову з'являються креветкові коктейлі, пастуший пиріг, курка по-київськи, м'ясні рагу та інші класичні страви, які багато хто пам'ятає з дитинства.

Мариновані огірки – новий смак року

Любителі солінь можуть святкувати: смак маринованого огірка став одним із найпопулярніших у світі. Його додають не лише до чипсів, а й до коктейлів, морозива, газованих напоїв, льодяників та навіть десертів.

Хрусткі мариновані огірки / pexels.com

Корейський стрітфуд набирає обертів

Після популярності кімчі світ відкрив для себе ще одну корейську страву – токпоккі. Це рисові палички в гостро-солодкому соусі, які вже стали хітом TikTok.

Популярність страві також додали учасники гурту BTS, які неодноразово розповідали про свою любов до неї.

Токпоккі, які підірвали соцмережі: дивитись відео

Крем-сир із незвичайними смаками

Останній тренд прийшов із нью-йоркських бейгл-кафе. Звичайний вершковий сир тепер змішують із кропом, хроном, смаженим часником, васабі, корицею, коричневим цукром чи навіть перцем халапеньйо.

Такі поєднання дедалі частіше з'являються не лише у кав'ярнях, а й на полицях супермаркетів.