National Geographic розповів про 11 головних харчових трендів 2026 року, які на рівні із суперфудами вже завойовують популярність у різних країнах світу.
Гарум – соус, якому майже 2 тисячі років
Одним із найнесподіваніших трендів став гарум – давньоримський соус, який готують із ферментованої риби. Колись його використовували практично в кожній страві, а тепер він повертається до меню найкращих ресторанів світу.
Сучасні кухарі експериментують ще сміливіше: гарум роблять не лише з риби, а й із грибів, сиру чи навіть комах. Його додають замість соєвого соусу, солі або рибного соусу, щоб отримати насичений смак умамі.
Соус гарум / Instagram: @ericacrisgo
Яловичий жир знову став модним
Ще донедавна кухарі масово переходили на рослинні олії, а тепер усе більше ресторанів повертаються до яловичого жиру. Його використовують для картоплі фрі, м'яса, соусів та навіть вершкового масла.
Кухарі пояснюють це просто: жир додає значно глибший смак, а також дозволяє майже повністю використовувати тушу тварини без зайвих відходів.
Курка-гриль переживає друге народження
Здавалося б, звичайна курка-гриль уже нікого не здивує. Проте саме вона стала одним із головних гастрономічних трендів року.
У Лондоні, Нью-Йорку та Парижі відкриваються ресторани, де вся концепція побудована навколо запеченої курки, а кухарі експериментують із різними маринадами, соусами та спеціями.
Ходзітя витісняє матчу
Через світовий дефіцит матча дедалі більше людей відкривають для себе інший японський чай – ходзітя. На відміну від матча, його обсмажують, тому він має карамельно-горіховий аромат, менше кофеїну та м'якший смак.
Саме тому кафе по всьому світу дедалі частіше пропонують ходжіча-лате замість традиційного матча-лате.
Смажений чай ходзітя / TEAHOUSE
Гаїтянська кухня виходить у світ
Одним із найнеочікуваніших відкриттів 2026 року стала кухня Гаїті. У TikTok дедалі більше блогерів дегустують традиційні страви цієї країни, а аналітики прогнозують стрімке зростання популярності гострої овочевої приправи pikliz, рису з чорними грибами та маринованої свинини griot.
Більше клітковини
Ще один глобальний тренд – продукти, багаті на клітковину. У центрі уваги опинилися бобові, цільнозернові продукти, горіхи, насіння та овочі.
Виробники почали активно додавати клітковину навіть у макарони, батончики, хліб і снеки.
"Солодко-пекучі" смаки
Поєднання солодкого та гострого, яке в соцмережах називають swicy, продовжує підкорювати світ. Гострий мед додають до піци, бургерів, курятини та сирів.
Також популярності набирають чипси з ананасом і хабанеро, снеки з кленовим сиропом і перцем чилі та навіть пластівці зі смаком гострого меду.
Старі страви повертаються
Після кількох років захоплення екзотикою люди дедалі частіше повертаються до знайомих смаків. У ресторанах знову з'являються креветкові коктейлі, пастуший пиріг, курка по-київськи, м'ясні рагу та інші класичні страви, які багато хто пам'ятає з дитинства.
Мариновані огірки – новий смак року
Любителі солінь можуть святкувати: смак маринованого огірка став одним із найпопулярніших у світі. Його додають не лише до чипсів, а й до коктейлів, морозива, газованих напоїв, льодяників та навіть десертів.
Хрусткі мариновані огірки / pexels.com
Корейський стрітфуд набирає обертів
Після популярності кімчі світ відкрив для себе ще одну корейську страву – токпоккі. Це рисові палички в гостро-солодкому соусі, які вже стали хітом TikTok.
Популярність страві також додали учасники гурту BTS, які неодноразово розповідали про свою любов до неї.
Токпоккі, які підірвали соцмережі: дивитись відео
Крем-сир із незвичайними смаками
Останній тренд прийшов із нью-йоркських бейгл-кафе. Звичайний вершковий сир тепер змішують із кропом, хроном, смаженим часником, васабі, корицею, коричневим цукром чи навіть перцем халапеньйо.
Такі поєднання дедалі частіше з'являються не лише у кав'ярнях, а й на полицях супермаркетів.