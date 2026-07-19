National Geographic рассказал об 11 главных пищевых трендах 2026 года, которые наравне с суперфудами уже завоевывают популярность в разных странах мира.
Гарум – соус, которому почти 2 тысячи лет
Одним из самых неожиданных трендов стал гарум – древнеримский соус, который готовят из ферментированной рыбы. Когда-то его использовали практически в каждом блюде, а теперь он возвращается в меню лучших ресторанов мира.
Современные повара экспериментируют еще смелее: гарум готовят не только из рыбы, но и из грибов, сыра или даже насекомых. Его добавляют вместо соевого соуса, соли или рыбного соуса, чтобы получить насыщенный вкус умами.
Соус гарум / инстаграм: @ericacrisgo
Говяжий жир снова стал модным
Еще недавно повара массово переходили на растительные масла, а теперь все больше ресторанов возвращаются к говяжьему жиру. Его используют для картофеля фри, мяса, соусов и даже сливочного масла.
Повара объясняют это просто: жир придает гораздо более глубокий вкус, а также позволяет почти полностью использовать тушу животного без лишних отходов.
Курица-гриль переживает второе рождение
Казалось бы, обычная курица-гриль уже никого не удивит. Однако именно она стала одним из главных гастрономических трендов года.
В Лондоне, Нью-Йорке и Париже открываются рестораны, где вся концепция построена вокруг запеченной курицы, а повара экспериментируют с различными маринадами, соусами и специями.
Ходзитя вытесняет матча
Из-за мирового дефицита матча все больше людей открывают для себя другой японский чай – ходзича. В отличие от матча, его обжаривают, поэтому он имеет карамельно-ореховый аромат, меньше кофеина и более мягкий вкус.
Именно поэтому кафе по всему миру все чаще предлагают ходзича-латте вместо традиционного матча-латте.
Жареный чай ходзича / TEAHOUSE
Гаитянская кухня выходит на мировую арену
Одним из самых неожиданных открытий 2026 года стала кухня Гаити. В TikTok все больше блогеров дегустируют традиционные блюда этой страны, а аналитики прогнозируют стремительный рост популярности острой овощной приправы пиклиз, риса с черными грибами и маринованной свинины гриот.
Больше клетчатки
Еще один глобальный тренд – продукты, богатые клетчаткой. В центре внимания оказались бобовые, цельнозерновые продукты, орехи, семена и овощи.
Производители начали активно добавлять клетчатку даже в макароны, батончики, хлеб и снеки.
"Сладко-острые" вкусы
Сочетание сладкого и острого, которое в соцсетях называют swicy, продолжает покорять мир. Острый мед добавляют в пиццу, бургеры, курицу и сыры.
Также набирают популярность чипсы с ананасом и хабанеро, снеки с кленовым сиропом и перцем чили и даже хлопья со вкусом острого меда.
Старые блюда возвращаются
После нескольких лет увлечения экзотикой люди все чаще возвращаются к знакомым вкусам. В ресторанах снова появляются креветочные коктейли, пастуший пирог, курица по-киевски, мясные рагу и другие классические блюда, которые многие помнят с детства.
Маринованные огурцы – новый вкус года
Любители солений могут радоваться: вкус маринованного огурца стал одним из самых популярных в мире. Его добавляют не только в чипсы, но и в коктейли, мороженое, газированные напитки, леденцы и даже десерты.
Хрустящие маринованные огурцы / pexels.com
Корейский стритфуд набирает обороты
Вслед за популярностью кимчи мир открыл для себя еще одно корейское блюдо – токпокки. Это рисовые палочки в остром и сладком соусе, которые уже стали хитом TikTok.
Популярности блюду также придали участники группы BTS, которые неоднократно рассказывали о своей любви к нему.
Токпокки, взорвавшие соцсети: смотреть видео
Крем-сыр с необычными вкусами
Последний тренд пришел из нью-йоркских бейгл-кафе. Обычный сливочный сыр теперь смешивают с укропом, хреном, жареным чесноком, васаби, корицей, коричневым сахаром или даже перцем халапеньо.
Такие сочетания все чаще появляются не только в кафе, но и на полках супермаркетов.