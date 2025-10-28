Краще вже не буде: блогерка показала ідеальний парний костюм на Геловін
- Блогерка "Крапля" запропонувала ідею парного костюма на Геловін, перевтілившись у персонажів шоу "Файна Юкрайна", що швидко стало вірусним.
- Вона також запропонувала образи риби та рака, а також інші варіанти для великих компаній, як-от петрушка з пастернаком.
Блогерка "Крапля" викликала справжній фурор у соцмережах після того, як поділилася кумедною ідеєю парного костюма на Геловін. Вона запропонувала перевтілитися в легендарних персонажів шоу "Файна Юкрайна".
Повідомляє 24 Канал
У кого пропонує перевтілитися блогерка на Геловін?
Блогерка опублікувала дві світлини та жартома підписала: "Ідея парного костюму на Геловін: Антон і Марічка". На фото можна помітити блогерку у образі Марічки, а поруч із нею чоловіка, який перевтілився в Антона.
"Крапка" показала парні образи на Геловін / Фото X
Допис швидко став вірусним, зібравши понад 60 тисяч переглядів та сотні вподобань. У коментарях користувачі коротко, але промовисто відзначили перевтілення блогерки легендарним висловом Антона – "Багіня".
Також блогерка запропонувала перевтілитися на Геловін в образи риби та рака.
"Якщо маєте більше друзів, можна зібрати петрушку з пастернаком, цибулю з часником, дівчину з козаком", – жартома додала дівчина.
Блогерка пропонує також спробувати образи риби та рака / Фото X
Коли святкують Геловін?
За даними Encyclopedia Britannica, Геловін святкують 31 жовтня. У цей день люди переодягаються в костюми, відвідують вечірки та вирізають з гарбузів ліхтарі.
Діти, перевдягнені у святкові образи, ходять від дому до дому зі словами "Цукерка або життя!", збираючи солодощі.
Цікаво, що звичай збирати цукерки у цей день розвинувся з більш ранньої британської традиції на День всіх святих. У цей день нужденним дозволялося просити їжу, яку називали "душевими тістечками", в обмін на молитви за померлих.
В яких країнах заведено святкувати Геловін?
Геловін уже давно перетворився на світовий феномен, хоча з найбільшим розмахом його святкують у США та Канаді. Там люди витрачають значні суми на костюми та декорації з гарбузів.
Втім, витоки цього свята сягають Британії та Ірландії, де й досі проводять тематичні фестивалі. З часом Геловін поширився і на інші континенти.
Сьогодні його активно відзначають у Франції, Німеччині, а також у країнах Азії, зокрема Японії та Південній Кореї. Також святкування проходять навіть у Австралії та Новій Зеландії. У Мексиці ж Геловін поєднується з традиційним Днем мертвих.