У кого пропонує перевтілитися блогерка на Геловін?

Блогерка опублікувала дві світлини та жартома підписала: "Ідея парного костюму на Геловін: Антон і Марічка". На фото можна помітити блогерку у образі Марічки, а поруч із нею чоловіка, який перевтілився в Антона.

"Крапка" показала парні образи на Геловін / Фото X

Допис швидко став вірусним, зібравши понад 60 тисяч переглядів та сотні вподобань. У коментарях користувачі коротко, але промовисто відзначили перевтілення блогерки легендарним висловом Антона – "Багіня".

Також блогерка запропонувала перевтілитися на Геловін в образи риби та рака.

"Якщо маєте більше друзів, можна зібрати петрушку з пастернаком, цибулю з часником, дівчину з козаком", – жартома додала дівчина.

Блогерка пропонує також спробувати образи риби та рака / Фото X

Коли святкують Геловін?

За даними Encyclopedia Britannica, Геловін святкують 31 жовтня. У цей день люди переодягаються в костюми, відвідують вечірки та вирізають з гарбузів ліхтарі.

Діти, перевдягнені у святкові образи, ходять від дому до дому зі словами "Цукерка або життя!", збираючи солодощі.

Цікаво, що звичай збирати цукерки у цей день розвинувся з більш ранньої британської традиції на День всіх святих. У цей день нужденним дозволялося просити їжу, яку називали "душевими тістечками", в обмін на молитви за померлих.

