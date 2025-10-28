Сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера "Каплю" в X (Twitter).

В кого предлагает перевоплотиться блогерша на Хэллоуин?

Блогерша опубликовала две фотографии и в шутку подписала: "Идея парного костюма на Хэллоуин: Антон и Маричка". На фото можно заметить блогера в образе Марички, а рядом с ней мужчину, который перевоплотился в Антона.

"Крапка" показала парные образы на Хэллоуин / Фото X

Сообщение быстро стало вирусным, собрав более 60 тысяч просмотров и сотни лайков. В комментариях пользователи коротко, но красноречиво отметили перевоплощение блогера легендарным выражением Антона – "Багиня".

Также блогер предложила перевоплотиться на Хэллоуин в образы рыбы и рака.

"Если есть больше друзей, можно собрать петрушку с пастернаком, лук с чесноком, девушку с казаком", – в шутку добавила девушка.

Блогер предлагает также попробовать образы рыбы и рака / Фото X

Когда празднуют Хэллоуин?

По данным Encyclopedia Britannica, Хэллоуин празднуют 31 октября. В этот день люди переодеваются в костюмы, посещают вечеринки и вырезают из тыкв фонари.

Дети, переодетые в праздничные образы, ходят от дома к дому со словами "Конфета или жизнь!", собирая сладости.

Интересно, что обычай собирать конфеты в этот день развился из более ранней британской традиции на День всех святых. В этот день нуждающимся разрешалось просить еду, которую называли "душевыми пирожными", в обмен на молитвы за умерших.

В каких странах принято праздновать Хэллоуин?