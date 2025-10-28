Сообщает 24 Канал со ссылкой на блогера "Каплю" в X (Twitter).
В кого предлагает перевоплотиться блогерша на Хэллоуин?
Блогерша опубликовала две фотографии и в шутку подписала: "Идея парного костюма на Хэллоуин: Антон и Маричка". На фото можно заметить блогера в образе Марички, а рядом с ней мужчину, который перевоплотился в Антона.
"Крапка" показала парные образы на Хэллоуин / Фото X
Сообщение быстро стало вирусным, собрав более 60 тысяч просмотров и сотни лайков. В комментариях пользователи коротко, но красноречиво отметили перевоплощение блогера легендарным выражением Антона – "Багиня".
Также блогер предложила перевоплотиться на Хэллоуин в образы рыбы и рака.
"Если есть больше друзей, можно собрать петрушку с пастернаком, лук с чесноком, девушку с казаком", – в шутку добавила девушка.
Блогер предлагает также попробовать образы рыбы и рака / Фото X
Когда празднуют Хэллоуин?
По данным Encyclopedia Britannica, Хэллоуин празднуют 31 октября. В этот день люди переодеваются в костюмы, посещают вечеринки и вырезают из тыкв фонари.
Дети, переодетые в праздничные образы, ходят от дома к дому со словами "Конфета или жизнь!", собирая сладости.
Интересно, что обычай собирать конфеты в этот день развился из более ранней британской традиции на День всех святых. В этот день нуждающимся разрешалось просить еду, которую называли "душевыми пирожными", в обмен на молитвы за умерших.
В каких странах принято праздновать Хэллоуин?
Хэллоуин уже давно превратился в мировой феномен, хотя с наибольшим размахом его празднуют в США и Канаде. Там люди тратят значительные суммы на костюмы и декорации из тыкв.
Впрочем, истоки этого праздника достигают Британии и Ирландии, где до сих пор проводят тематические фестивали. Со временем Хэллоуин распространился и на другие континенты.
Сегодня его активно отмечают во Франции, Германии, а также в странах Азии, в частности Японии и Южной Кореи. Также празднования проходят даже в Австралии и Новой Зеландии. В Мексике же Хэллоуин сочетается с традиционным Днем мертвых.