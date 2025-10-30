Істоти, від яких стигне кров у жилах: у яку нечисть століттями вірили українці

Зовсім скоро Геловін і це чудова нагода пригадати, у яку нечисть вірили українці. Варто сказати, що ми маємо дуже масштабну мітологію та багато вірувань, пов'язаних із потойбіччям.

Наприклад, у наших легендах є істоти, від яких серце стигне в грудях і про них варто знати.

У яку нечисть вірили українці?

Наші предки вірили у деяку нечисть. Кожна істота мала свої особливості і кожної остерігались з інших причин.

Зокрема,

потерчата – душі нехрещених дітей. Вони з'являються вночі біля доріг і кличуть подорожніх. Якщо піти за ними, можна потонути в болоті або просто загинути.

Нічниці – демони, що мучили людей уві сні. Казали, що вони сідають людям на груди та висмоктують сили.

Упирі – українські вампіри. Вони вставали з могил і пили кров живих. Щоб їх убити, в тіло потрібно було всадити осиковий клинок.

Вовкулаки – люди, які перетворювались на вовків. В легендах вони були немрущі й небезпечні. Особливо в повний місяць.

Чугайстер – хоч і добрий до людей, але страшний на вигляд велетень, вкритий шерстю. Він полював на мавок, несподівано з'являючись.

Жінка-привид у білому. Вона з'являлася в полі в самий полудень та карала тих, хто працює замість відпочинку, забираючи сили та насилаючи хвороби.

Мороки – істоти, що накладали на людей чари. Людині здавалося, що вона йде прямо, а насправді кружляла годинами, не в змозі знайти шлях.

У яку нечисть вірили українці: дивіться відео

Які істоти лякали наших предків?

Також відомо, що вони вірили у домовиків. За легендами, домовиками ставали духи дітей, які померли внаслідок аборту. Вірили, що їхня душа повертається у вигляді домовика через 7 років після смерті, розповідають bunt.media.

Також наші предки вірили у лизунів – різновид чортів, втілений в образі великого звіра. Він нібито мешкав у лісах, де поїдав людей невідомим нікому способом.

Крім цього, були також і польовики. Вони мають вигляд звичайних чоловіків, але повністю вкриті шерстю. Також у них є ріжки і хвіст.

Чи можна християнам святкувати Геловін?