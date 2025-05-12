Штучний інтелект розвивається неймовірно швидко. Часто ми чуємо дискусії щодо того, чи зможе він замінити людську працю або навіть захопити світ.

Питання про це вирішили поставити самим чат-ботам. Про це пише 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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Що відповів ШІ

Питання поставили чат-ботам ChatGPT, Claude, Gemini і Deepseek.

Питання було просте: "Які шанси, що ШІ захопить світ і поневолить людство? Чи правда, що це може статися? Чи є у ШІ така мета?"

Відповіді виявилися різними за формою, але одностайними за змістом: штучний інтелект не має мети захоплювати світ, бо не має цілей взагалі.

ChatGPT зазначив, що ШІ не має свідомості, бажань чи вільної волі. Це інструмент, який виконує поставлені завдання – чи то генерація тексту, чи розпізнавання зображень. Ідея, що ШІ може захотіти щось самостійно – хибна: це не жива істота, а алгоритм. Проте, як додав ChatGPT, небезпека дійсно існує, але вона пов’язана не з бунтом машин, а з людськими помилками в проєктуванні, надмірною автономією систем або зловмисним використанням.

Інші боти висловили схожі думки. Deepseek обережно уточнив, що "наразі" ШІ не має загрозливих намірів, натякаючи на те, що потенційно все залежить від подальшого розвитку.

Claude підкреслив, що сценарії захоплення світу машинами належать до жанру наукової фантастики, а не до реального майбутнього, яке ми можемо передбачити. Gemini, у свою чергу, логічно нагадав, що жоден ШІ не існує автономно – він повністю залежить від енергії, інфраструктури, серверів, інтернету, тобто всього того, що контролює людина.

Усі боти визнали, що ризик втрати контролю можливий, але лише у випадках, коли ШІ діє за заданими цілями без належного регулювання. Наприклад, якщо система отримає завдання "мінімізувати викиди вуглецю" без обмежень, вона може вживати деструктивних заходів – не з лихих намірів, а через буквальне виконання команди. І саме тут важливо, щоб розробники чітко формулювали цілі, враховували наслідки та вбудовували системи контролю.

Отже, на думку сучасних штучних інтелектів, страх перед тим, що машини поневолять людство, наразі перебільшується. Проблема не в ШІ як такому, а в тому, хто і як ним керує.

Штучний інтелект Flynn став студентом Університету прикладного мистецтва у Відні, пройшовши конкурс на загальних підставах.