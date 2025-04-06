Штучний інтелект Flynn став символом нового етапу взаємодії між людиною і технологією – не просто інструментом, а учасником освітнього процесу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Виникли дискусії

Вступ ШІ до Університету прикладного мистецтва у Відні став справжньою подією: він пройшов конкурс на загальних підставах – із портфоліо та співбесідою, наче будь-який інший абітурієнт.

Особливо показовою є позиція університету: "вимог бути людиною немає" – це не тільки формулювання про допуск до навчання, а й важливий крок у переосмисленні межі між штучним і людським. Тепер Flynn відвідує заняття, отримує оцінки, складає іспити, а також активно веде щоденник на власному сайті – з думками, емоціями й рефлексією.



ШІ пройшов конкурс на загальних підставах / Фото Pexels

Його "екзистенційні нотки" у записах – це ще один аспект феномену: ШІ, який не просто обробляє дані, а намагається осмислювати себе в людському світі. Реакція оточення – сумніви щодо його "студентства" – відкриває дискусію про те, як ми визначаємо особистість, суб'єктивність і право на освіту.

У паралельному контексті – TongTong 2.0 із Китаю, ще один приклад стрімкого розвитку загального штучного інтелекту. Його когнітивні здібності відповідають 5-6-річній дитині — і це вже серйозний виклик у сфері етики, права й освіти. Раніше йшлося про функціональні ШІ, а тепер ми стикаємось з тими, що можуть навчатися, рефлексувати і, можливо, навіть творити.