Найпопулярнішими музичними сервісами залишаються Spotify, YouTube Music та Apple Music. Що ж слухають українці на цих платформах проаналізував 24 Канал.
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Яку музику слухають українці в Apple Music
На сервісі Apple Music у топ-10 найбільш популярних пісень входять відразу десятеро українських виконавців і жодного російського. Рейтинг найкращих очолює пісня "Мужчина" Олени Омаргалієвої.
У десятці найкращих залишаються пісня Abracadabra та "Ау ау" у виконанні Lady Gaga й Саша Нова, Адам відповідно.
Цікаво, що в трійку найпопулярніших потрапила пісня "Зцапала-злапала" у виконанні "Бумбокс".
Яку музику слухають українці в Apple Music / Скриншот
Що українці слухають в YouTube Music
На YouTube Music у десятці найбільш популярних пісень також не знайшлося місця для росіян. Другий місяць поспіль рейтинг очолює Parfeniuk з піснею "Врубай".
Також місце в топ-10 зберігають Abracadabra у виконанні Lady Gaga, "Кульбаби" Тоні Матвієнко та "Барабани" Артема Пивоварова і Klavdia Petrivna.
Водночас несподівано на другий рядок піднялася пісня "Тебе це не стосується" у виконанні paashee.
Що українці слухають в YouTube Music / Скриншот
Українці продовжують слухати російське на Spotify
На жаль, не надто приємний рейтинг найпопулярніших пісень на сервісі Spotify, де вже звично популярні російські виконавці. У трійці найкращих відразу дві російські пісні виконавця madk1d.
Однак є привід і для оптимізму, оскільки в порівнянні з березнем у топ-10 всього лиш одна пісня Моргенштерна, коли місяць тому їх було аж чотири.
Також слід відзначити, що на Spotify часто слухають "Зцапала-злапала" у виконанні "Бумбокс".
Українці продовжують слухати російське на Spotify / Скриншот