Однак сама Квітка Цісик залишилася поза увагою. Чому так сталось – розповідає 24 Канал.

Кому дісталася слава

Свою кар'єру Квітка Цісик починала як виконавиця джинглів, аж поки її не помітив режисер Джозеф Брукс, котрий запропонував їй виконати саундтрек для його нового фільму "Ти освітлюєш мій шлях" ("You Light Up My Life"). На цю пропозицію Цісик погодилася.

Як згадував у пізніших мемуарах чоловік Квітки Цісик Едвард Раковіч, Брукс не виплатив співачці обіцяні гонорари й натомість пропонував перспективу зйомок в наступних фільмах. У відповідь на це Цісик найняла адвоката й подала на режисера до суду. Аби помститися співачці, Брукс прибрав ім'я Квітки з титрів фінальної версії фільму.

Ба більше, Джозеф Брукс продав права на пісню батькові співачки Деббі Бун. Хоча у фільмі була використана версія пісні, котру записала Цісик, існує і запис голосом Деббі. Та голоси обох співачок подібні, тому чимало людей помилково вважають, що саме Бун виконала оригінальний саундтрек.

Квітка Цісик подала новий позов на Брукса після того, як той видалив її з титрів. Хоч вона і виграла суд, та все ж слава за пісню, на жаль, дісталася Деббі Бун. Пісня отримала у 1978 році премії "Золотий глобус" та "Оскар" як найкращий саундтрек та була номінована на "Греммі" як пісня року.