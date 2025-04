Однако сама Квитка Цисык осталась без внимания. Почему так произошло – рассказывает 24 Канал.

Кому досталась слава

Свою карьеру Квитка Цисык начинала как исполнительница джинглов, пока ее не заметил режиссер Джозеф Брукс, который предложил ей исполнить саундтрек для его нового фильма "Ты освещаешь мой путь" ("You Light Up My Life"). На это предложение Цисык согласилась.

Как вспоминал в более поздних мемуарах муж Квитки Цисык Эдвард Ракович, Брукс не выплатил певице обещанные гонорары и взамен предлагал перспективу съемок в следующих фильмах. В ответ на это Цисык наняла адвоката и подала на режиссера в суд. Чтобы отомстить певице, Брукс убрал имя Квитки из титров финальной версии фильма.

Более того, Джозеф Брукс продал права на песню отцу певицы Дебби Бун. Хотя в фильме была использована версия песни, которую записала Цисык, существует и запись голосом Дебби. И голоса обеих певиц подобные, поэтому многие ошибочно считают, что именно Бун исполнила оригинальный саундтрек.

Квитка Цисык подала новый иск на Брукса после того, как тот удалил ее из титров. Хотя она и выиграла суд, и все же слава за песню, к сожалению, досталась Дебби Бун. Песня получила в 1978 году премии "Золотой глобус" и "Оскар" как лучший саундтрек и была номинирована на "Грэмми" как песня года.