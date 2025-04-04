Популярную певицу в Украине знают под именем Квитка Цисык, в США – как Kasey. Каким было настоящее имя певицы – рассказывает 24 Канал.

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Так как на самом деле звали Квитку Цисык

Квитка Цисык родилась и всю жизнь прожила в США. В Украине она была с матерью только один раз. В 1983 году советская власть позволила ей осуществить тайный визит и побывать в нескольких городах на Западе Украины.

Родители певицы – Владимир и Иванна Цисыки эмигрировали в США после Второй мировой войны. Однако своих детей они воспитывали в любви к украинской культуре и песне и их дочери владели не только английским, но и украинским языком.

Легендарная певица известна нам под именем Квитка. Это сокращенная форма от имени Квитослава. Однако при рождении Цисык получила двойное имя – Квитослава Орися.

Квитка Цисык дает интервью на украинском: смотрите видео

Однако навсегда в памяти украинцев легендарная исполнительница останется как Квитка. В СССР ее песни были запрещены, а после распада "красной империи" она мечтала о концертах в Украине. Но онкология заставила отказаться от этих мечтаний. Болезнь унесла жизнь Цисык 29 марта 1998 года.