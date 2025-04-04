Популярну співачку в Україні знають під іменем Квітка Цісик, у США – як Kasey. Яким було справжнє ім'я співачки – розповідає 24 Канал.

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То як насправді звали Квітку Цісик

Квітка Цісик народилася та все життя прожила у США. В Україні вона була з матір'ю лише один раз. У 1983 році радянська влада дозволила їй здійснити таємний візит і побувати в кількох містах на Заході України.

Батьки співачки – Володимир та Іванна Цісики емігрували до США після Другої світової війни. Однак своїх дітей вони виховували в любові до української культури та пісні і їхні доньки володіли не лише англійською, але й українською мовою.

Легендарна співачка відома нам під іменем Квітка. Це скорочена форма від імені Квітослава. Однак при народженні Цісик отримала подвійне ім'я – Квітослава Орися.

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Проте назавжди в пам'яті українців легендарна виконавиця залишиться як Квітка. У СРСР її пісні були заборонені, а після розпаду "червоної імперії" вона мріяла про концерти в Україні. Та онкологія змусила відмовитися від цих мрій. Хвороба забрала життя Цісик 29 березня 1998 року.