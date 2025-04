Артистка народилась у 1953 році у Нью-Йорку. Її родина наприкінці Другої світової війни втекла з Галичини від окупації та радянської влади. Проживаючи на іншій половині земної півкулі, батьки дбали про те, щоб їхні діти знали про своє походження, мову, культуру та традиції. Усе, що відомо про життя та творчість легендарної Квітки Цісик, читайте в матеріалі Show24.

Співачка українського походження, яка підкорила світ

Повне ім'я співачки – Квітослава, але в американському середовищі її називали Кейсі. Квітка росла не одна, а мала сестру Марію, яка згодом стала видатною піаністкою і була директоркою консерваторії у Сан-Франциско.

У дитинстві артистка була пластункою, відвідувала відповідні табори, вивчала українські традиції та культуру.

Квітка Цісик у юності / Фото KMCrecords, Cisykfamilyarchive

Дівчата з дитинства займались музикою. Квітослава спершу грала на скрипці, опановувала сценічне мистецтво у балетній школі, а також співала у хорі. Згодом навчалась у BinghamtonUniversity, потім здобувала освіту у Нью-Йоркській консерваторії, а ще пізніше отримала стипендію для навчання у бельгійському Генті.

Шукала свій стиль співачка у місцевих клубах, де експериментувала з музикою. Її талант помітили майже одразу, тому не дивно, що згодом вона виступала на одній сцені з Вітні Х'юстон та Майклом Джексоном.

Квітка Цісик / Фото KMCrecords, Cisykfamilyarchive

Згодом Цісик стала однією з найдорожчих виконавиць джинглів до рекламних роликів: Coca-Cola, McDonalds, American Airlines, Ford тощо. Цікавий факт, що джингл Have you driven a Ford lately, що співачка записала для FordMotorCompany, прослухали понад 22 мільярди разів.

Ford Song – Have Your Driven A Ford Lately: дивіться відео онлайн

У 1978 році пісня "Ти осяюєш моє життя", яку виконала артистка до однойменного фільму, отримала Оскар і "Золотий глобус". Тоді ж Цісик себе спробувала як акторка. У кінострічці вона зіграла роль подруги головної героїні.

Не можна опустити й того факту з біографії співачки, що за кордоном вона за власні кошти видала два україномовні альбоми, які містили пісні Володимира Івасюка та інших композиторів – "Квітка" (1980) та "Два кольори" (1989). На це вона витратила близько 200 тисяч доларів. У 1990 році обидві платівки номінували на Ґреммі.

Квітка Цісик – "Я піду в далекі гори": слухайте пісню онлайн

Також можете послухати 8 легендарних пісень, які виконувала Квітка Цісик.

Особисте життя

Виконавиця мала двох чоловіків-американців. Обидвоє – музиканти й допомагали їй з українськими піснями. Відомо й те, що Квітка народила сина Еда-Володимира, який сьогодні також займається музикою.

Квітка Цісик із сином / Фото KMCrecords, Cisykfamilyarchive

Квітка Цісик і Україна

За своє життя виконавиця лиш один раз була в Україні. Ба більше, ця поїздка була нібито таємною.

Крім того, вона дала лиш одне інтерв'ю українською мовою у 1992 році. А записав розмову зі знаменитістю на той час керівник музичного ансамблю "Червона рута" Олександр Горностай.

Інтерв'ю Квітки Цісик: дивіться відео онлайн

Хвороба Квітки Цісик

У 1992 році лікарі діагностували співачці рак молочної залози. Хоч медики й казали, що Квітославі залишилось жити декілька місяців, вона ще 7 років жила, працювала й надихала інших. На жаль, Цісик не дожила до свого 45-річчя п'яти днів.