Артистка родилась в 1953 году в Нью-Йорке. Ее семья в конце Второй мировой войны сбежала с Галичины от оккупации и советской власти. Проживая на другой половине земного полушария, родители заботились о том, чтобы их дети знали о своем происхождении, языке, культуре и традициях. Все, что известно о жизни и творчестве легендарной Квитки Цисык, читайте в материале Show24.

Певица украинского происхождения, которая покорила мир

Полное имя певицы – Квитослава, но в американской среде ее называли Кейси. Квитка росла не одна, а имела сестру Марию, которая впоследствии стала выдающейся пианисткой и была директором консерватории в Сан-Франциско.

В детстве артистка была пластункой, посещала соответствующие лагеря, изучала украинские традиции и культуру.

Квитка Цисык в юности / Фото KMCrecords, Cisykfamilyarchive

Девушки с детства занимались музыкой. Квитослава сначала играла на скрипке, овладевала сценическим искусством в балетной школе, а также пела в хоре. Впоследствии училась в BinghamtonUniversity, затем получала образование в Нью-Йоркской консерватории, а еще позже получила стипендию для обучения в бельгийском Генте.

Искала свой стиль певица в местных клубах, где экспериментировала с музыкой. Ее талант заметили почти сразу, поэтому неудивительно, что впоследствии она выступала на одной сцене с Уитни Хьюстон и Майклом Джексоном.

Квитка Цисык / Фото KMCrecords, Cisykfamilyarchive

Впоследствии Цисык стала одной из самых дорогих исполнительниц джинглов к рекламным роликам: Coca-Cola, McDonalds, American Airlines, Ford и тому подобное. Интересный факт, что джингл Have you driven a Ford lately, что певица записала для FordMotorCompany, прослушали более 22 миллиардов раз.

В 1978 году песня "Ты озаряешь мою жизнь", которую исполнила артистка к одноименному фильму, получила Оскар и "Золотой глобус". Тогда же Цисык себя попробовала как актриса. В киноленте она сыграла роль подруги главной героини.

Нельзя опустить и того факта из биографии певицы, что за рубежом она за собственные средства издала два украиноязычных альбома, которые содержали песни Владимира Ивасюка и других композиторов – "Квітка" (1980) и "Два кольори" (1989). На это она потратила около 200 тысяч долларов. В 1990 году обе пластинки номинировали на Грэмми.

Личная жизнь

Исполнительница имела двух мужчин-американцев. Оба – музыканты и помогали ей с украинскими песнями. Известно и то, что Квитка родила сына Эда-Владимира, который сегодня также занимается музыкой.

Квитка Цисык с сыном / Фото KMCrecords, Cisykfamilyarchive

Квитка Цисык и Украина

За свою жизнь исполнительница лишь один раз была в Украине. Более того, эта поездка была якобы тайной.

Кроме того, она дала лишь одно интервью на украинском языке в 1992 году. А записал разговор со знаменитостью в то время руководитель музыкального ансамбля "Червона рута" Александр Горностай.

Болезнь Квитки Цисык

В 1992 году врачи диагностировали певице рак молочной железы. Хотя медики и говорили, что Квитославе осталось жить несколько месяцев, она еще 7 лет жила, работала и вдохновляла других. К сожалению, Цисык не дожила до своего 45-летия пяти дней.