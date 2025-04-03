Наприклад, на Бойківщині є своя техніка створення писанок, яка внесена до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Що відомо про бойківську писанку – розповідає 24 Канал.

Цікаво Унікальний голос, дружба з Ліною Костенко і "Квіти ромена": хто така Валентина Купріна

Як написати бойківську писанку

Бойківщина – етнокультурний регіон, який охоплює частини Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Бойки є однією з трьох етнографічних груп Карпат, разом з лемками та гуцулами.

Головна відмінність бойківської писанки від інших видів, це сам спосіб написання. У класичному варіанті для створення писанки використовують писачок, з якого наче через лійку витікає віск і дозволяє розписувати яйце рівними лініями. Натомість у бойківській традицій використовують булавки, шпильки чи загострені сірники й писанку розписують не лініями, а краплями воску, які стікають з інструмента.



Бойківські писанки / Фото Міністерства культури та інформаційної політики

У дівчину створення писанок вважався суто жіночою справою. Для розпису використовували близько 100 орнаментів, найпопулярнішими з яких є:

спіралі та "кривульки" – символи циклічності життя і зв'язку поколінь;

сонце, місяць та зорі – уособлення гармонії людини з природою;

геометричні фігури – символ нескінченності всесвіту.



Створення бойківської писанки / Фото Міністерства культури та інформаційної політики

Основна колірна гама писанок складається з червоного, жовтого, зеленого, коричневого, чорного та білого кольорів, кожен з яких мав свій символізм.



Бойківські писанки / Фото Міністерства культури та інформаційної політики

У 2024 році бойківська писанка стала частиною нематеріальної культурної спадщини України. Це спрямовано на популяризацію цього мистецтва через підвищення інтересу, адже на самій Бойківщині залишилось лише кілька десятків майстринь, котрі розписують писанки в цій унікальній техніці.