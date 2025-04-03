Например, на Бойковщине есть своя техника создания писанок, которая внесена в перечень нематериального культурного наследия Украины. Что известно о бойковской писанке – рассказывает 24 Канал.

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Как написать бойковскую писанку

Бойковщина – этнокультурный регион, который охватывает части Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Бойки являются одной из трех этнографических групп Карпат, вместе с лемками и гуцулами.

Главное отличие бойковской писанки от других видов, это сам способ написания. В классическом варианте для создания писанки используют писачок, из которого как через воронку вытекает воск и позволяет расписывать яйцо ровными линиями. Зато в бойковской традиции используют булавки, булавки или заостренные спички и писанку расписывают не линиями, а каплями воска, которые стекают с инструмента.



Бойковские писанки / Фото Министерства культуры и информационной политики

У девушек создание писанок считалось сугубо женским делом. Для росписи использовали около 100 орнаментов, самыми популярными из которых являются:

спирали и "кривульки" – символы цикличности жизни и связи поколений;

солнце, месяц и звезды – олицетворение гармонии человека с природой;

геометрические фигуры – символ бесконечности вселенной.



Создание бойковской писанки / Фото Министерства культуры и информационной политики

Основная цветовая гамма писанок состоит из красного, желтого, зеленого, коричневого, черного и белого цветов, каждый из которых имел свой символизм.



Бойковские писанки / Фото Министерства культуры и информационной политики

В 2024 году бойковская писанка стала частью нематериального культурного наследия Украины. Это направлено на популяризацию этого искусства через повышение интереса, ведь на самой Бойковщине осталось лишь несколько десятков мастериц, которые расписывают писанки в этой уникальной технике.