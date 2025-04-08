За прогнозами Конференції ООН з торгівлі та розвитку, до 2033 року ринкова вартість штучного інтелекту сягне 4,8 трильйона доларів. Але вигоди від цієї технології залишаться сконцентрованими лише у декількох компаній, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Потенціал ШІ може спричинити безробіття та нерівність

"Переваги автоматизації на основі штучного інтелекту часто надають перевагу капіталу, а не праці, що може посилити нерівність і зменшити конкурентну перевагу дешевої робочої сили в країнах, що розвиваються", – йдеться у звіті.

Потенціал штучного інтелекту спричинити безробіття та нерівність давно викликає занепокоєння, і МВФ робив подібні застереження більше року тому.

У січні Всесвітній економічний форум оприлюднив дані, згідно з якими 41% роботодавців планують скоротити персонал у тих сферах, де їх може замінити штучний інтелект.



Потенціал ШІ може спричинити безробіття та нерівність / Фото iStock

Звіт ООН також свідчить про нерівність між країнами. За даними ООН, 40% глобальних корпоративних витрат на дослідження та розробки у сфері ШІ зосереджені лише в 100 компаніях, більшість з яких розташовані в США та Китаї.

Таке домінування ШІ на національному та корпоративному рівнях може призвести до поглиблення технологічного розриву, внаслідок чого багато країн можуть опинитися позаду.

У своєму звіті ООН пропонує міжнародній спільноті низку рекомендацій щодо стимулювання інклюзивного розвитку. Вони включають механізм публічного розкриття інформації про ШІ, спільну інфраструктуру ШІ, використання моделей ШІ з відкритим вихідним кодом та ініціативи з обміну знаннями та ресурсами в галузі ШІ.

"ШІ може стати каталізатором прогресу, інновацій та загального процвітання – але тільки якщо країни активно формуватимуть його траєкторію", – підсумовується у звіті.