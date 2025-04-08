По прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию, к 2033 году рыночная стоимость искусственного интеллекта достигнет 4,8 триллиона долларов. Но выгоды от этой технологии останутся сконцентрированными только у нескольких компаний, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

К теме Билл Гейтс спрогнозировал, когда люди будут работать только 2 дня в неделю

Потенциал ИИ может вызвать безработицу и неравенство

"Преимущества автоматизации на основе искусственного интеллекта часто предпочитают капитал, а не труд, что может усилить неравенство и уменьшить конкурентное преимущество дешевой рабочей силы в странах, развивающихся", – говорится в отчете.

Потенциал искусственного интеллекта вызвать безработицу и неравенство давно вызывает беспокойство, и МВФ делал подобные предостережения более года назад.

В январе Всемирный экономический форум обнародовал данные, согласно которым 41% работодателей планируют сократить персонал в тех сферах, где их может заменить искусственный интеллект.



Потенциал ИИ может вызвать безработицу и неравенство / Фото iStock

Отчет ООН также свидетельствует о неравенстве между странами. По данным ООН, 40% глобальных корпоративных расходов на исследования и разработки в сфере ИИ сосредоточены только в 100 компаниях, большинство из которых расположены в США и Китае.

Такое доминирование ИИ на национальном и корпоративном уровнях может привести к углублению технологического разрыва, в результате чего многие страны могут оказаться позади.

В своем отчете ООН предлагает международному сообществу ряд рекомендаций по стимулированию инклюзивного развития. Они включают механизм публичного раскрытия информации об ИИ, совместную инфраструктуру ИИ, использование моделей ИИ с открытым исходным кодом и инициативы по обмену знаниями и ресурсами в области ИИ.

"ИИ может стать катализатором прогресса, инноваций и общего процветания – но только если страны будут активно формировать его траекторию", – подытоживается в отчете.