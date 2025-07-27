Королева, яка об’єднала Русь і Європу: яка була найбагатша наречена в історії України
- Донька київського князя, вважається найбагатшою нареченою в історії України та стала королевою Франції.
- Її спадок вважався імператорським через її родовід, адже її дід одружився з сестрою візантійських імператорів.
В історії України чимало видатних жінок, яких можна вважати найбагатшими нареченими свого часу. Однак є одна, яка принесла Франції те, чого не могла дати жодна інша наречена.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова в YouTube.
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Хто вважається найбагатшою нареченою в історії України?
За словами Алфьорова, якщо рахувати статки містами та замками, то найбагатшою нареченою в історії України можна вважати Гальшку Острозьку. Вона була спадкоємницею десятка міст, сотень сіл і численних замків у XVI столітті.
Гальшка Острозька / Портрет Юрія Нікітіна
Водночас найвродливішою нареченою вважають Анастасію Марківну Голуб, яка змогла підкорити серце гетьмана Івана Скоропадського.
Анастасія Марківна Голуб / Портрет Ольги Мордвинової
Однак справді найбагатшою нареченою в історії України можна вважати Анну Ярославна – доньку київського князя Ярослава Мудрого, яка стала королевою Франції.
Її посаг вираховувався не в грошах чи красі. Її спадок для всіх королів Франції був у тому, що вона мала, як вірили, імператорську кров,
– пояснив історик.
Анна Ярославна / Гравюра Якоба де Бі
Секрет полягав у її родоводі. Дід Анни Ярославна – Володимир Великий – одружився з сестрою візантійських імператорів. Особливість цього шлюбу у тому, що Візантія строго оберігала своїх княгинь і заборонялося віддавати їх у шлюб з чужоземними монархами.
"В Європі вірили, що Анна – онука візантійської принцеси. Але її батько Ярослав ніколи не зізнався, що сам був від іншої дружини", – зазначає Алфьоров.