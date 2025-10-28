Який письменник пив 50 чашок кави щодня та як це вплинуло на його здоров'я

Кава – напій, який об'єднує різних людей, а іноді навіть різні епохи між собою. Однак раніше її вважали, якщо не отруйною, то точно більш шкідливою, ніж зараз.

Однак поціновувачів кави це не зупиняло, адже, наприклад, французький поет, прозаїк та філософ Вольтер пив від 40 до 50 чашок кави за день. Про це пише 24 Канал із посиланням на openculture.

Дивіться також Будівництво зупинили на 15 років: чому станція метро "Печерська" в Києві могла не запрацювати

Чому Вольтер пив стільки кави?

Варто відзначити, що у часи Вольтера кава вважалась отрутою, тому його неодноразово попереджали, що його захоплення цим напоєм вб'є його, однак він завжди мав, що відповісти. Вольтер прожив 84 роки та жартував, що якщо кава – це отрута, то вона діє надто повільно.



Вольтер дуже любив каву / Фото Pexels

Щобільше, кава тоді була дуже дорогою, тому він платив значні кошти для того, аби задовольнити свою залежність від цього напою.

Чим відомий Вольтер?

Вольтер був письменником, поетом та мислителем. Він відомий своїми поглядами, які значно випередили його час. Зокрема, він критикував церкву, мовиться у Вікіпедії.

Він відкрито критикував релігію та постійно публічно говорив про логічні аргументи для підтвердження своєї критики. він навіть відрікся від християнства.

Яку каву пив Тарас Шевченко?