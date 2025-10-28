Какой писатель пил 50 чашек кофе ежедневно и как это повлияло на его здоровье

Кофе – напиток, который объединяет разных людей, а иногда даже разные эпохи между собой. Однако раньше его считали, если не ядовитым, то точно более вредным, чем сейчас.

Однако ценителей кофе это не останавливало, ведь, например, французский поэт, прозаик и философ Вольтер пил от 40 до 50 чашек кофе в день. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на openculture.

Почему Вольтер пил столько кофе?

Стоит отметить, что во времена Вольтера кофе считался ядом, поэтому его неоднократно предупреждали, что его увлечение этим напитком убьет его, однако он всегда имел, что ответить. Вольтер прожил 84 года и шутил, что если кофе – это яд, то он действует слишком медленно.



Вольтер очень любил кофе / Фото Pexels

Более того, кофе тогда был очень дорогим, поэтому он платил значительные средства для того, чтобы удовлетворить свою зависимость от этого напитка.

Чем известен Вольтер?

Вольтер был писателем, поэтом и мыслителем. Он известен своими взглядами, которые значительно опередили его время. В частности, он критиковал церковь, говорится в Википедии.

Он открыто критиковал религию и постоянно публично говорил о логических аргументах для подтверждения своей критики. он даже отрекся от христианства.

