Редкліфф не мав грати Гаррі Поттера: кого спершу обрали на роль юного чарівника

Франшиза "Гаррі Поттер", яка завоювала серця мільйонів людей, колись проводила суворі кастинги, щоб знайти найкращих акторів для серії фільмів. Найскладніше для Warner Bros, режисера Кріса Коламбуса та Джоан Роулінг було знайти головного героя.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на FandomWire.

Дивіться також Як з'явився "Гаррі Поттер" українською, чому його два роки не друкували та до чого тут церква: інтерв'ю з перекладачем Віктором Морозовим

Хто мав зіграти роль Гаррі Поттера?

Після перегляду багатьох пробних записів студія ледь не втратила надію, поки не побачила Ліама Ейкена, який раніше знімався разом із Томом Хенксом у фільмі "Дорога до загибелі".

Ліам Ейкену було 10 років, коли в 2000 році проводився кастинг на роль Гаррі Поттера. Він мав не лише ідеальний вік, а й досвід зйомок у кіно. Проте Ейкен так і не зіграв Гаррі, а роль дісталася Деніелу Редкліффу.

Юний Ліам Ейкен / Фото GettyImages

Як пише Den Of Geek, актор згадував, що спочатку отримав пропозицію зіграти дитячого чарівника, але незабаром її втратив. Ейкен пояснив, що справжньою причиною стало те, що Гаррі мав бути британцем.

Я полетів до Англії, і через тиждень отримав роль. А наступного дня я її втратив... Але я зрозумів: як і Джеймс Бонд, Гаррі повинен бути британцем,

– сказав актор.

Вважається, що Роулінг особисто втрутилася у відбір, відмовивши Ліаму Ейкену через його американське походження. Авторка романів, затверджуючи сценарій для фільмів, наполягала на тому, щоб усі актори були британцями.

Скільки було кандидатів на роль Гаррі Поттера?

Як пише видання Heart, у 2000 році 11-річний Деніел Редкліфф із Лондона успішно пройшов проби на головну роль. Нещодавно оприлюднені записи кастингів і спогади учасників знімального процесу показують, як він, Руперт Грінт та Емма Вотсон отримали свої легендарні ролі.

Проби Деніела Редкліффа на роль Гаррі Поттера: дивіться відео

На відео Редкліфф обговорює з Геґрідом драконячі яйця, читає драматичний уривок із "В'язня Азкабану", а потім приміряє культові круглі окуляри.

За словами режисера Кріса Коламбуса, до того як Редкліффу запропонували роль, команда прослухала від 800 до 1 000 кандидатів. Однак саме в Деніелі була іскра, необхідна для ролі Гаррі. Так само відреагувала й Роулінг. На її думку, Редкліфф "був Гаррі".

Хто у "Гаррі Поттері" отримував шалені гроші за хвилину екранного часу?