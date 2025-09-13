Христофора Колумба називають першовідкривачем Америки. Однак насправді він був далеко не першим європейцем, який ступив на її береги.

Хто першим відкрив Америку?

Христофора Колумба традиційно називають тим, хто відкрив Америку. Та насправді це поширений міф. Ще за 500 років до його подорожі до берегів Нового Світу ступив інший мореплавець – норвезький дослідник Лейф Еріксон.

Приблизно у 1000 році Еріксон із загоном вікінгів висадився на території сучасного канадського Ньюфаундленду в Лабрадорі. Там вони дослідили узбережжя й навіть заснували поселення. Це стало першою задокументованою європейською подорожжю на американський континент.

Колумб не був першим, хто відкрив Америку / Картина "Лейф Еріксон відкриває Америку"

Як Еріксон натрапив на Америку?

All That's Interesting пише, що існують кілька версій того, як Лейф Еріксон відкрив Америку. За однією з саг, він збився з курсу, повертаючись із Гренландії, й випадково натрапив на Північну Америку.

Інша ж легенда говорить, що його подорож була цілком свідомою. Еріксон нібито дізнався про невідому землю від ісландського торговця, який бачив її здалеку, але так і не висадився там. Після цього Лейф зібрав команду з 35 чоловіків і вирушив у подорож.

Є кілька версій того, як Еріксон відкрив Америку / Картина "Лейф Еріксон відкриває Америку"

Хоч ці середньовічні оповіді можуть звучати як міф, археологічні відкриття підтверджують їхню правдивість. У 1960-х роках норвезький дослідник Гельге Інгстад виявив у Л'Анс-о-Медоуз (Ньюфаундленд) залишки поселення вікінгів – саме там, де, за переказами, Еріксон розбив табір.

Однак світове визнання здобув саме Колумб. Можливо, це через те, що його мандрівка 1492 року була краще задокументована та стала відправною точкою для масштабної колонізації Америки.

Як вікінги називали Київ?

Вікінги не називали українську столицю просто "Київ". У скандинавських сагах місто відоме під назвою Кенугард. Ця назва зустрічається, зокрема, у "Сазі про Еймунда".

У давньоскандинавській мові слово гард означає фортецю або місто, а Кенугард можна перекласти як "місто човнів". Така назва пояснюється тим, що Київ був великим торговим портом на шляху "із варягів у греки".

Існує й інша версія, що Кенугард може бути калькою з назви Киенов, тобто буквально "місто Києва".