Христофора Колумба называют первооткрывателем Америки. Однако на самом деле он был далеко не первым европейцем, ступившим на ее берега.

Кто первым открыл Америку?

Христофора Колумба традиционно называют тем, кто открыл Америку. Но на самом деле это распространенный миф. Еще за 500 лет до его путешествия к берегам Нового Света ступил другой мореплаватель – норвежский исследователь Лейф Эриксон.

Примерно в 1000 году Эриксон с отрядом викингов высадился на территории современного канадского Ньюфаундленда в Лабрадоре. Там они исследовали побережье и даже основали поселение. Это стало первым задокументированным европейским путешествием на американский континент.

Колумб не был первым, кто открыл Америку / Картина "Лейф Эриксон открывает Америку"

Как Эриксон наткнулся на Америку?

All That's Interesting пишет, что существуют несколько версий того, как Лейф Эриксон открыл Америку. По одной из саг, он сбился с курса, возвращаясь из Гренландии, и случайно наткнулся на Северную Америку.

Другая же легенда гласит, что его путешествие было вполне сознательным. Эриксон якобы узнал о неизвестной земле от исландского торговца, который видел ее издалека, но так и не высадился там. После этого Лейф собрал команду из 35 мужчин и отправился в путешествие.

Хотя эти средневековые рассказы могут звучать как миф, археологические открытия подтверждают их правдивость. В 1960-х годах норвежский исследователь Хельге Ингстад обнаружил в Л'Анс-о-Медоуз (Ньюфаундленд) остатки поселения викингов – именно там, где, по преданию, Эриксон разбил лагерь.

Однако мировое признание получил именно Колумб. Возможно, это из-за того, что его путешествие 1492 года было лучше задокументировано и стало отправной точкой для масштабной колонизации Америки.

Как викинги называли Киев?

Викинги не называли украинскую столицу просто "Киев". В скандинавских сагах город известен под названием Кенугард. Это название встречается, в частности, в "Саге об Эймунде".

В древнескандинавском языке слово гард означает крепость или город, а Кенугард можно перевести как "город лодок". Такое название объясняется тем, что Киев был крупным торговым портом на пути "из варягов в греки".

Существует и другая версия, что Кенугард может быть калькой с названия Киенов, то есть буквально "город Киева".