ШІ спрогнозував переможця Євробачення-2026: хто має найвищі шанси

Євробачення-2026 вже має своїх головних фаворитів, а букмекери та фанати активно прогнозують фінал конкурсу. Відтак ювілейне 70 Євробачення цьогоріч пройде у Відні 16 травня. Наразі, ймовірно, вже з'явилося ім'я переможця, хоч є чимало представників, які можуть поборотися із головним кандидатом.

Ми попросили проаналізувати ChatGPT, хто може виграти цьогорічне Євробачення. Яку відповідь підготував ШІ – розповідає 24 Канал.

Кого ChatGPT вважає переможцем Євробачення цього року?

На думку штучного інтелекту, наразі найбільші шанси на перемогу має саме Фінляндія. Йдеться про дует Лінди Лампеніус та Піта Паркконена з піснею "Liekinheitin" ("Вогнемет"), який уже кілька тижнів утримує лідерство у прогнозах букмекерів. Назва пісні та її текст побудовані на метафорі вогняної пристрасті у стосунках.

ChatGPT вважає, що фінський номер має все, що традиційно добре працює на Євробаченні: сильне шоу, яскраву енергетику, потужний вокал та приспів, який легко запам'ятовується. Саме тому деякі прогнози вже оцінюють шанси Фінляндії на перемогу у понад 40%.

Зауважте! Відомо, що Лінда Лампеніус ще з восьмирічного віку знає, що таке сцена, адже стала учасницею Гельсінського молодіжного струнного оркестру. А вже у дорослому віці перший сольний альбом приніс їй світову славу. Натомість Піт Паркконен став відомим у 2008 році, коли взяв участь у шоу "Ідоли". Він також має декілька власних альбомів.

Водночас ChatGPT вважає, що одним із головних конкурентів Фінляндії може стати Франція

Monroe з піснею "Regarde" ("Дивись") може сильно "вистрілити" саме у фіналі, адже це той тип виступу, який можуть недооцінювати до фіналу, а після живого виступу масово ставити високі бали.

Сенс пісні полягає у тому, щоб показати, що любов доволі часто, як блискавка – вона закликає обох закоханих глянути один на одного.

Наразі відомо, що співачці лише 17 років, а народилася вона у США. Має музичну освіту з класичного співу та у 2025 році перемогла у шоу Prodiges. Того ж року вона випустила свій перший альбом.

Ще один потенційний кандидат – Данія

Виконавець Søren Torpegaard Lund має "теплий" та емоційний номер, що подобається фанатській спільноті. Його пісня називається "Før Vi Går Hjem" ("Перш ніж ми підемо додому").

Крім того, у фан-рейтингах Данію називають часто однією з найприємніших несподіванок сезону. Сама ж пісня присвячена нічній близькості та інтенсивні емоційній прив'язаності, яка виникає між людьми.

Виконавець Данії є частим учасником великих сценічних шоу, а ще він навчався у Данській школі мистецтв. Також має досвід акторської гри в мюзиклі "Вестсайдська історія", за яку отримав винагороду.

Таким чином, за прогнозом ChatGPT, трійка потенційних лідерів наразі виглядає так: Фінляндія, Франція та Данія. Втім такий прогноз не є гарантією результату, бо ШІ, попри те, що аналізує відкриті дані та ставки, не може врахувати всі фактори, які впливають на підсумки голосування.

Цікаво! ШІ також не списує з рахунків Україну. Очікується, що Leleka може виступити сильніше, ніж зараз прогнозують букмекери, адже українські номери часто недооцінюють до фіналу. Навіть допускається потрапляння України до топ-5 конкурсу.

Як виглядає рейтинг букмекерів?

Тим часом букмекери вже сформували власний рейтинг фаворитів Євробачення-2026. Перше місце у таблицях прогнозів продовжує утримувати Фінляндія, про це свідчить рейтинг, опублікований на eurovisionworld.

Наразі дует Лінди Лампеніус та Піта Паркконена з піснею Liekinheitin декілька днів тому мав 34% шансів на перемогу. І це через те, що їхній виступ та пісня має типовий "переможний профіль" за останні роки проведення конкурсу. Річ у тім, що в більшості перемагають композиції, які поєднують простоту та сильний сценічний образ.

Нагадуємо! Історія Євробачення має чимало історій, коли лідери за ставками не завжди виграють. Наприклад у 2016 році фаворитом конкурсу була Росія, але перемогу несподівано здобула Україна внаслідок активнішого телевізійного голосування.

На 2 місці опинилася Греція – Акілас Мітіленеос із треком "Ferto" має 14% шансів на перемогу,

опинилася Греція – Акілас Мітіленеос із треком "Ferto" має 14% шансів на перемогу, 3 місце – Данія. Søren Torpegaard Lund із композицією "Før Vi Går Hjem" має 11% шансів на перемогу.

– Данія. Søren Torpegaard Lund із композицією "Før Vi Går Hjem" має 11% шансів на перемогу. Натомість до топ-4 фаворитів входить Франція. Виконавиця Monroe з піснею "Regarde" – 7% шансів на перемогу.

фаворитів входить Франція. Виконавиця Monroe з піснею "Regarde" – 7% шансів на перемогу. А замикає п'ятірку співачка Дельта Гудрем із піснею "Eclipse" від Австралії. Її перемогу букмекери оцінюють на 6%.

Які пісні стали найпопулярнішими за всю історію Євробачення?

Важливо додати, що Євробачення вже давно стало не просто музичним шоу, а й справжнім культурним феноменом з мільйонами фанатів на всьому світу. Навіть щороку прихильники конкурсу формують ESC TOP 250 – це масштабний рейтинг найкращих пісень за всю історію Євробачення, у якому традиційно домінують як легендарні переможці, так і сучасні хіти.

Наприклад у версії рейтингу за 2024 рік до 10 найкращих пісень увійшла українська пісня з конкурсу Євробачення – "Shum" гурту Go-A. До речі, після виступу гурту у 2021 році пісня досі залишається найулюбленішою композицією фанатів.

Крім того, у топ-10 рейтингу опинилися переважно пісні останніх років, які стали вірусними далеко за межами самого конкурсу. Серед них "Cha Cha Cha" фінського виконавця Käärijä, переможна пісня "Tattoo" Loreen та експериментальна "The Code" від Nemo. Водночас очолює рейтинг культова "Euphoria" Loreen, яку вважають найкращою піснею в історії Євробачення.

Цікаво, що Україна в рейтингу представлена не лише піснею "Shum", а ще й переможною піснею Джамали "1944", "Стефанія" від Kalush Orchestra та "Дикі танці" Руслани. Культова пісня також залишається, а саме "Dancing Lasha Tumbai" Вєрки Сердючки.

Такий список з українських пісень підтверджує, що українські номери є одними із найвпливовіших та найвпізнаваніших в історії Євробачення.