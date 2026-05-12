Мы попросили проанализировать ChatGPT, кто может выиграть нынешнее Евровидение. Какой ответ подготовил ИИ – рассказывает 24 Канал.

Кого ChatGPT считает победителем Евровидения в этом году?

По мнению искусственного интеллекта, сейчас наибольшие шансы на победу имеет именно Финляндия. Речь идет о дуэте Линды Лампениус и Пита Паркконена с песней "Liekinheitin" ("Огнемет"), который уже несколько недель удерживает лидерство в прогнозах букмекеров. Название песни и ее текст построены на метафоре огненной страсти в отношениях.

ChatGPT считает, что финский номер имеет все, что традиционно хорошо работает на Евровидении: сильное шоу, яркую энергетику, мощный вокал и припев, который легко запоминается. Именно поэтому некоторые прогнозы уже оценивают шансы Финляндии на победу в более 40%.

Заметьте! Известно, что Линда Лампениус еще с восьмилетнего возраста знает, что такое сцена, ведь стала участницей Хельсинкского молодежного струнного оркестра. Уже во взрослом возрасте первый сольный альбом принес ей славу. Пит Паркконен стал известным в 2008 году, когда принял участие в шоу "Идолы". Он также имеет несколько собственных альбомов.

В то же время ChatGPT считает, что одним из главных конкурентов Финляндии может стать Франция

Monroe с песней "Regarde" ("Смотри") может сильно "выстрелить" именно в финале, ведь это тот тип выступления, который могут недооценивать до эфира, а потом массово ставить высокие баллы.

Смысл песни заключается в том, чтобы показать, что любовь довольно часто, как молния, которая призывает обоих влюбленных взглянуть друг на друга.

Известно, что певице всего 17 лет, а родилась она в США. Имеет музыкальное образование по классическому пению и в 2025 году победила в шоу Prodiges. В том же году она выпустила свой первый альбом.

Еще один потенциальный кандидат – Дания

Исполнитель Søren Torpegaard Lund имеет "теплый" и эмоциональный номер, что нравится фанатскому сообществу. Его песня называется "Før Vi Går Hjem" ("Прежде чем мы пойдем домой").

Кроме того, в фан-рейтингах Данию называют часто одной из самых приятных неожиданностей сезона. Сама же песня посвящена ночной близости и интенсивной эмоциональной привязанности, которая возникает между людьми.

Исполнитель Дании является частым участником больших сценических шоу, а еще он учился в Датской школе искусств. Также имеет опыт актерской игры в мюзикле "Вестсайдская история", за которую получил вознаграждение.

Таким образом, по прогнозу ChatGPT, тройка потенциальных лидеров сейчас выглядит так: Финляндия, Франция и Дания. Впрочем такой прогноз не является гарантией результата, потому что ИИ анализирует открытые данные и ставки, но не может учесть все факторы, которые влияют на итоги голосования.

Интересно! ИИ также не списывает со счетов еще и Украину. Ожидается, что Leleka может выступить сильнее, чем сейчас прогнозируют букмекеры, ведь украинские номера часто недооценивают до финала. Даже допускается попадание Украины в топ-5 конкурса.

Как выглядит рейтинг букмекеров?

Между тем букмекеры уже сформировали собственный рейтинг фаворитов Евровидения-2026. Первое место в таблицах прогнозов продолжает удерживать Финляндия, об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный на eurovisionworld.

Дуэт Линды Лампениус и Пита Паркконена с песней "Liekinheitin" несколько дней назад имел 34% шансов на победу. И это потому, что их выступление и песня имеет типичный "победный профиль" за последние годы проведения конкурса. В большинстве побеждают композиции, которая сочетают простоту и сильный сценический образ.

Напоминаем! История Евровидения имеет немало историй, когда лидеры по ставкам не всегда выигрывают. Например, в 2016 году фаворитом конкурса была Россия, но победу неожиданно одержала Украина, ведь получила сильнее телевизионное голосование.

3 место – Дания, где представителем является Søren Torpegaard Lund с композицией "Før Vi Går Hjem". Он имеет 11% шансов на победу.

В топ-4 фаворитов входит Франция, а именно исполнительница Monroe с песней "Regarde" – 7% шансов на победу.

А замыкает пятерку певица Дельта Гудрем с песней "Eclipse" от Австралии. Ее победу букмекеры оценивают на 6%.

Какие песни стали самыми популярными за всю историю Евровидения?

Важно добавить, что Евровидение уже давно стало не просто музыкальным шоу, но и настоящим культурным феноменом с миллионами фанатов по всему миру. Даже каждый год поклонники конкурса формируют ESC TOP 250 – это масштабный рейтинг лучших песен за всю историю Евровидения, в котором традиционно доминируют как легендарные победители, так и современные хиты.

Например, в версии рейтинга за 2024 год в 10 лучших песен вошла украинская песня с конкурса Евровидение – "Shum" группы Go-A. Кстати, после выступления группы в 2021 году песня до сих пор остается самой любимой композицией фанатов.

Кроме того, в топ-10 рейтинга оказались преимущественно песни последних лет, которые стали вирусными далеко за пределами самого конкурса. Среди них "Cha Cha Cha Cha" финского исполнителя Käärijä, победная песня "Tattoo" Loreen и экспериментальная "The Code" от Nemo. В то же время возглавляет рейтинг культовая "Euphoria" Loreen, которую считают лучшей песней в истории Евровидения.

Интересно, что Украина в рейтинге представлена не только песней "Shum", но и победной песней Джамалы "1944", "Стефания" от Kalush Orchestra и "Дикие танцы" Русланы. Культовая песня также остается, а именно "Dancing Lasha Tumbai" Верки Сердючки.

Такой список из украинских песен подтверждает, что украинские номера являются одними из самых влиятельных и самых узнаваемых в истории Евровидения.