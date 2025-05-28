Ви точно знаєте їх: найвідоміші пісні, які написав Ігор Білозір

28 травня 2000 року через 20 днів після побиття "фанатами шансону" у Львові помер відомий композитор Ігор Білозір. По собі видатний музикант залишив чималу пісенну спадщину.

Ігор Білозір створив десятки пісень і чимало з них стали справжніми хітами. 24 Канал зібрав добірку найвідоміших пісень Ігоря Білозора.

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Найвідоміші пісні Ігоря Білозора

Звісно, найвідомішою піснею видатного композитора є "Мамині світлиці". Хоча, не можна упускати того факту, що неабияк її популярність підігрів Петро Щур. Його спів став мемом, але слова пісні, яку написав Ігор Білозір на вірші Богдана Стельмаха тепер знає майже кожен.

ВІА "Ватра" – "Мамині світлиці": дивіться відео

Не "Маминою світлицею" єдиною. Ігор Білозір також поклав на музику не менш чуттєвий вірш Петра Запотічного про материнську любов – "Ніби вчора".

Василь Зінкевич – "Ніби вчора": дивіться відео

Гімн кохання й осінньої меланхолії – пісня "Коханий". Це вірш Петра Запотічного, котрий поклав на музику Ігор Білозір. Цю пісню виконували чимало артистів. І часто вона більше ніж з авторами, асоціюється хіба що з Квіткою Цісик – бо саме її переспів є одним із найвідоміших.

Квітка Цісик – "Коханий": дивіться відео

Після осені іде зима, а в репертуарі Білозора є й гімн цієї пори року – "Перший сніг". Це ще один вірш Богдана Стельмаха, який поклав на музику великий композитор.

ВІА "Ватра" – "Перший сніг": дивіться відео

І пісня, котра є, мабуть, в репертуарі кожного колективу, котрий співає на весіллях та інших святах – "Розпитаю про любов". Чуттєва і водночас драйвова пісня, котра народилася з вірша Богдана Стельмаха і зазвучала завдяки Ігору Білозору.

ВІА "Ватра" – "Розпитаю про любов": дивіться відео

Цікаво, що 2025 рік у Львівській області проголошено роком Ігоря Білозора з нагоди 25-ї роковини смерті композитора. Вбивці композитора Дмитро Воронов та Юрій Калін відбули свої терміни за злочин – 10 та 8 років відповідно. Подальша їхня доля невідома.